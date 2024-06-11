Kapalıçarşı'da satılan sandviçin fiyatı "pes" dedirtti
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kapalıçarşı'da çekilen bir video sosyal medyada büyük ses getirdi. İçinde az kaşar peynir, zeytin ezmesi, 4 dilim dana antrikot salam, 4 dilim füme et ve domatesin olduğu sandviçin 400 TL'ye satılmasına çok sayıda yorum yağdı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ses getirdi. Kapalıçarşı'da satılan sandviçin fiyatı kısa sürede viral oldu.
400 TL'YE SANDVİÇ
Sandviçin içine az kaşar peynir, zeytin ezmesi, 4 dilim dana antrikot salam, 4 dilim füme et ve domates konulduğu görüldü. Ancak bunca malzemeye rağmen sandviçin fiyatının 400 TL olması akıllarda soru işareti bıraktı.
YORUM YAĞDI
Kısa sürede viral olan videoya sosyal medyada yorum yağdı. Birçok kişi fiyatı pahalı bulurken, "Altı üstü sandviç" yorumları yapıldı.
İşte yapılan yorumlardan bazıları:
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi