Kapalıçarşı'da satılan sandviçin fiyatı "pes" dedirtti

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 12:06 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da çekilen bir video sosyal medyada büyük ses getirdi. İçinde az kaşar peynir, zeytin ezmesi, 4 dilim dana antrikot salam, 4 dilim füme et ve domatesin olduğu sandviçin 400 TL'ye satılmasına çok sayıda yorum yağdı.