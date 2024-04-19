Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Karpuz tezgahlarda yerini aldı! Çeyrek dilimi 80 lira

Karpuz tezgahlarda yerini aldı! Çeyrek dilimi 80 lira

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karpuz tezgahlarda yerini aldı! Çeyrek dilimi 80 lira

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, kilogramı 50 liradan tezgâhlarda yerini alırken, genelde yarım ya da çeyrek olarak satılıyor. Karpuzun çeyrek dilimi 80 liraya, yarım dilimi ise 140 liraya alıcı buluyor.

Pazarda satışa çıkan ve bir tanesi 300 lira civarında satılan karpuzu vatandaşlar genellikle yarım ya da çeyrek olarak satın alıyor. Esnaf, mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şu anda bir karpuzun ortalama 7 ve 8 kilo geldiğini, çeyrek dilimin 80 lira denk geldiğini ifade etti. Mevsim itibarı ile satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf yerli karpuz çıktığında fiyatın daha uygun olacağını anlattı.

Karpuz tezgahlarda yerini aldı! Çeyrek dilimi 80 lira - 1. Resim

YARIM DİLİM 140 LİRA

Pazarcı esnaf ”Karpuzlar şu anda İran’dan geliyor. Yerli Adana veya Antalya karpuzumuz daha başlamadı. İran’dan geldiği için şu an için biraz pahalı. Kilosu 50 liradan tezgâhlarda satıyoruz. Ortalama çeyrek dilim 80 liraya, yarım ise 140 liraya denk geliyor. Zaten vatandaşlarımız tamamını alamıyor. Genelde vatandaşlarımız tadımlık, yani yarım ya da çeyrek şeklinde alıyor. Ancak yerli karpuzumuz çıktığında fiyatlar düşecektir" dedi.

Karpuz tezgahlarda yerini aldı! Çeyrek dilimi 80 lira - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TÜİK duyurdu: En popüler bebek isimler belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mevduat faizinde rekor! 1 milyon TL’nin getirisi 3 asgari ücreti solladı  - Ekonomi1 milyon TL’nin getirisi 3 asgari ücreti solladıBTC'de sert hareketler! Bitcoin’e HALVING dopingi - EkonomiBitcoin'de sert hareketler! HALVING dopingiUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İsrail'in kredi notunu düşürdü  - Ekonomiİsrail'e bir darbe daha!Mayısta doğalgaz ve elektriğe zam var mı? Bakan Bayraktar merak edilen soruyu cevapladı - EkonomiMayısta doğalgaz ve elektriğe zam var mı?Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü - Ekonomiİşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahminiAltından yeni rekor! Gram 3 bin TL hedefine koşuyor - EkonomiAltından yeni rekor! Gram 3 bin TL hedefine koşuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...