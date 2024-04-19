Karpuz tezgahlarda yerini aldı! Çeyrek dilimi 80 lira

Eskişehir’de yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, kilogramı 50 liradan tezgâhlarda yerini alırken, genelde yarım ya da çeyrek olarak satılıyor. Karpuzun çeyrek dilimi 80 liraya, yarım dilimi ise 140 liraya alıcı buluyor.

Pazarda satışa çıkan ve bir tanesi 300 lira civarında satılan karpuzu vatandaşlar genellikle yarım ya da çeyrek olarak satın alıyor. Esnaf, mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şu anda bir karpuzun ortalama 7 ve 8 kilo geldiğini, çeyrek dilimin 80 lira denk geldiğini ifade etti. Mevsim itibarı ile satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf yerli karpuz çıktığında fiyatın daha uygun olacağını anlattı.

YARIM DİLİM 140 LİRA

Pazarcı esnaf ”Karpuzlar şu anda İran’dan geliyor. Yerli Adana veya Antalya karpuzumuz daha başlamadı. İran’dan geldiği için şu an için biraz pahalı. Kilosu 50 liradan tezgâhlarda satıyoruz. Ortalama çeyrek dilim 80 liraya, yarım ise 140 liraya denk geliyor. Zaten vatandaşlarımız tamamını alamıyor. Genelde vatandaşlarımız tadımlık, yani yarım ya da çeyrek şeklinde alıyor. Ancak yerli karpuzumuz çıktığında fiyatlar düşecektir" dedi.