Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL

Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası&#039;nda 4 çeşit yemek 90 TL
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Partili Canik Belediyesi, Kent Lokantalarına alternatif bir hizmete imza attı. "Can Sofrası" adı altında hizmete açılan işletmede 4 çeşit yemek 90 TL'den satılacak. İşte detaylar...

Samsun’un Canik ilçesinde, vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek imkanı sunmak amacıyla hayata geçirilen "Can Sofrası" hizmete başladı. Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle, vatandaşlar 90 TL karşılığında dört çeşit yemekten oluşan menülerini kendi tercihlerine göre oluşturabiliyor.

Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL - 1. Resim

"SAĞLIKLI, UYGUN FİYATLI VE KALİTELİ YEMEK..." 

Açılışta konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Can Soframızla sosyal belediyecilik anlayışımıza bir yenisini daha ekledik. Sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli yemekleri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Herkesin gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceği bir ortam oluşturduk" dedi.

Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL - 2. Resim

VATANDAŞ MENÜSÜNÜ KENDİSİ SEÇİYOR

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi yanında konumlanan Can Sofrası, hafta içi her gün 11.00–17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, her gün taze olarak hazırlanan ana yemekler arasından dilediklerini seçerek kendi menülerini oluşturabiliyor. Fiyat farkı olmadan sunulan 4 çeşit yemek menüsü, 90 TL’den satışa sunuluyor.

Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL - 3. Resim

Açılış törenine ayrıca, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, Canik Belediye Meclis Üyeleri, Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli olduFenerbahçe'ye şehit ateşi düştü! Kulüpten açıklama var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şap hastalığı sonrası et fiyatları artacak mı? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu - EkonomiŞap hastalığı sonrası et fiyatları artacak mı?Fındık sektörü için tarihi karar! Ferrero'ya yasak geldi... Artık alamayacak - Ekonomiİtalyan firmaya yasak geldi... Artık alamayacakBir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor - EkonomiBir ağaçtan yılda 7 defa toplayabiliyorlar!Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak - EkonomiAkaryakıta bir büyük zam daha!Karpuzun tarla fiyatı bakın kaç liraya düştü! Çiftçi toplamak yerine vatandaşa bedava dağıtıyor - EkonomiKarpuzun tarla fiyatında büyük düşüş! Bedava dağıtıyorlarHasat başladı, üreticisini zengin edecek! Kilosu 3 bin lira... - EkonomiHasat başladı, üreticisini zengin edecek! Kilosu 3 bin lira
Sonraki Haber Yükleniyor...