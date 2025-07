Kent Lokantalarına alternatif! Can Sofrası'nda 4 çeşit yemek 90 TL

AK Partili Canik Belediyesi, Kent Lokantalarına alternatif bir hizmete imza attı. "Can Sofrası" adı altında hizmete açılan işletmede 4 çeşit yemek 90 TL'den satılacak. İşte detaylar...

Samsun’un Canik ilçesinde, vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek imkanı sunmak amacıyla hayata geçirilen "Can Sofrası" hizmete başladı. Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle, vatandaşlar 90 TL karşılığında dört çeşit yemekten oluşan menülerini kendi tercihlerine göre oluşturabiliyor.

"SAĞLIKLI, UYGUN FİYATLI VE KALİTELİ YEMEK..."

Açılışta konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Can Soframızla sosyal belediyecilik anlayışımıza bir yenisini daha ekledik. Sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli yemekleri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Herkesin gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceği bir ortam oluşturduk" dedi.

VATANDAŞ MENÜSÜNÜ KENDİSİ SEÇİYOR

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi yanında konumlanan Can Sofrası, hafta içi her gün 11.00–17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, her gün taze olarak hazırlanan ana yemekler arasından dilediklerini seçerek kendi menülerini oluşturabiliyor. Fiyat farkı olmadan sunulan 4 çeşit yemek menüsü, 90 TL’den satışa sunuluyor.

Açılış törenine ayrıca, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, Canik Belediye Meclis Üyeleri, Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.