Ya Kerem ya Catamo! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na alternatif

Ya Kerem ya Catamo! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na alternatif

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun alternatifini de Portekiz’de buldu. Jose Mourinho, Benfica’yla sarı lacivertlilere rakip olan Kerem ısrarını sürdürürken, Başkan Rui Costa henüz oyuncusunu elden çıkarmaya ikna olmuş değil.

Teknik direktör Bruno Lage, Kerem’den memnun olduğunu vurgularken, Başkan Ali Koç, mevkidaşı Rui Costa’nın fikrini değiştirip rövanş sonrası Kerem’i takımla İstanbul’a getirmek istiyor.

24'LÜK YILDIZ 

Ancak F.Bahçe’nin 22,5 milyon artı 2,5 milyon avro bonusluk teklifine sıcak bakmayan Benfica, Kerem’e yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Süreci yakından takip eden Portekiz basını ise ortaya yeni bir iddia attı.

A Bola, F.Bahçe’nin Kerem’in alternatifini Sporting’de bulduğunu yazdı. Sarı lacivertlilerin, Portekiz şampiyonunun 24 yaşındaki Mozambikli yıldızı Geny Catamo’yu gözüne kestirdiğini öne sürdü.

