Nemrut'taki heykeller nano teknolojiyle güçlendiriliyor! Apollon başlığı kalıcı olarak birleşti

- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarihi iki bin sene öncesine uzanan Nemrut’un zirvesindeki dev heykeller canlanıyor... Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlamlaştırma projesiyle, tümülüste yer alan ve iklim şartlarından ötürü değişime uğrayan kolosal heykeller, ilk defa uygulanan nano teknolojik yöntemle güçlendiriliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Nemrut Dağı’nın Doğu ve Batı teraslarında yer alan eserlerin ilk etap çalışmaları, üç hafta içerisinde tamamlandı. 7-27 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir çalışmayla en kritik eserler üzerinde uygulamalar yapıldı.

Adıyaman Müze Müdürlüğünden bir uzman ile altı restoratörün katıldığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile Batı terasındaki iki kumtaşı rölyef üzerinde müdahaleler gerçekleştirildi.

Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlikten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanılarak taşın bünyesi güçlendirildi. 

Nemrut'taki heykeller nano teknolojiyle güçlendiriliyor! Apollon başlığı kalıcı olarak birleşti - 1. Resim

BAŞLIK SAĞLAMLAŞTI

Nemrut’taki Apollon heykelinin başlık kısmındaki, geçmişte farklı gruplar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça da bu defa kalıcı şekilde birleştirildi. Böylece Nemrut’un sembol eserlerinden biri yeniden bütünlüğüne kavuştu. 

Nemrut'taki heykeller nano teknolojiyle güçlendiriliyor! Apollon başlığı kalıcı olarak birleşti - 2. Resim

Nemrut Dağı’nın dev heykelleri için planlanan sağlamlaştırma projesi beş yıllık bir yol haritasıyla ilerleyecek. 

