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Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller beyaza büründü. Gelecek nesillere de aktarılması için 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasıyla bölgedeki heykellerde nano kireç uygulamasına başlandı. Uzmanlar en küçük çatlaklara bile müdahale ederek koruyucuları şırıngayla enjekte etti. İşte Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykellerin son hali...

2 bin 206 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki dev heykellerin yüzey ve iç yapılarında oluşan kılcal çatlakların tamiri için 2022'de başlatılan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç vermesinin ardından çalışmalar genişletildi.

Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı'nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos'un heykelinde uygulamalara hız verildi.

Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 1. Resim

İlk aşamada heykel yüzeylerindeki kirlilik katmanları temizlenirken, daha sonra nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisi, şırıngayla çatlaklara enjekte ediliyor. Bu estetik dolgular, yağmur suyu gibi atmosferik etkilerin heykel içine sızmasını engelliyor.

NANO KİREÇ GÖRÜNTÜYÜ KORUYOR

Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalarda, taşların doğal görünümünü bozmadan içten sağlamlaştırma hedefleniyor.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, daha önce Herakles heykelinin ayak kısmında yapılan uygulamaların olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Devasa heykellerde özel uygulama yaptıklarını ifade eden Çorbacı, şöyle konuştu:

"2022 yılında başlattığımız deneme çalışmasının ardından yaptığımız kontroller neticesinde bu yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu nedenle 2025 yılında kapsamlı bir restorasyon planladık. Nano kireç çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma sağlarken, aynı zamanda suyun taşın içine girmesini engelleyecek estetik dolgu uygulayacağız ancak bu dolgu, çatlakları tamamen kapatmayacak, ziyaretçiler yine doğal formu görebilecek."

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da çalışmalarla, heykellerin ilerleyen yıllara daha sağlam ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 2. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 3. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 4. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 5. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 6. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 7. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 8. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 9. Resim
Heykeller beyaza büründü! Nemrut Dağı'nda ameliyat yapar gibi çalıştılar - 10. Resim
Kaynak: Anadolu Ajansı

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