Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı!

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nemrut, Restorasyon, Turizm, Kültür, Tarihi Eser, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nemrut’un zirvesinde, rüzgârın, karın ve güneşin binlerce yıllık yorduğunu taşıyan dev heykeller için yepyeni bir dönem başladı. Nemrut Dağı'ndaki eserler nano teknolojiyle koruma altına alınacak. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ilk kez dev heykellerde uygulanacak nano kireç ve nano silikat yöntemlerinin ilk etabının 3 haftada tamamlandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlamlaştırma projesiyle, Tümülüs'te yer alan kolosal heykeller güçlendiriliyor. 

İlk kez uygulanan yeni yöntem dev taşlara nefes oluyor. Nemrut Dağı’nın Doğu ve Batı teraslarında yer alan eserler nano teknolojiyle koruma altına alınıyor.

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - 1. Resim

ÇAĞIN EN İLERİ TEKNİKLERİYLE GÜÇLENİYORLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut’un zirvesindeki dev heykellerle ilgili olarak NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda; ilk etap çalışmaların üç hafta içerisinde tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - 2. Resim

Beş yıllık bir süreçte, çağımızın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın  gelecek kuşaklara aktarılacağını belirten Bakan Ersoy paylaşımında şunları ifade etti:
    
“Nemrut’un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz. Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu.

İLK KEZ NEMRUT'TA UYGULANIYOR

Doğu ve Batı teraslarında nano teknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı.

Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut’ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut’un taşlarına nefes oldu.

Yapıları gelecek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalışmaların sonrasında belirlendi.

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - 3. Resim

Beş yıllık yol haritasıyla ilerleyecek bu proje, eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak için attığımız en önemli adımlardan biridir.

Nemrut’un zirvesinde başlattığımız bu çalışmalarla, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını gelecek yüzyıllara güvenle emanet ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

İLK ETAP 3 HAFTADA TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 7–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında üç haftalık yoğun bir çalışmayla Doğu ve Batı teraslarındaki en kritik eserler üzerinde uygulamalar yapıldı. 

Adıyaman Müze Müdürlüğünden bir uzman ile altı restoratörün katıldığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile Batı terasındaki iki kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - 4. Resim

NANO KİREÇ VE ESTETİK HARÇLA YENİ BİR KORUMA KALKANI

Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlikten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanılarak taşın bünyesi güçlendirildi. 

Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı. 

Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisiyle sağlamlaştırma sağlandı ve suyun taş içine işlemesi engellendi.

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - 5. Resim

APOLLON BAŞLIĞI YENİDEN BİRLEŞTİ

Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kısmındaki, geçmişte farklı gruplar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştirildi.
 
Böylece Nemrut’un simge eserlerinden biri yeniden bütünlüğüne kavuştu.

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - 6. Resim

BEŞ YILLIK BÜYÜK PROJE

Nemrut Dağı Tümülüs'ünün dev heykelleri için planlanan sağlamlaştırma projesi beş yıllık bir yol haritasıyla ilerleyecek. 

Bakanlığın 2022 yılında başlattığı deneme çalışmaları ve 2023–2024 yıllarındaki kontrollerin ardından, bu yaz başlayan uygulamalar Nemrut’un geleceğini güvence altına alacak.

Bakanlıktan beş yıllık dev proje ilk kez Nemrut'ta uygulandı! - 7. Resim

Bakanlık, dağın doruğunda gökyüzüyle göz göze duran bu eşsiz mirası, bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. 

Bu çalışmalar tamamlandığında Nemrut’un dev taş yüzleri, artık yalnızca geçmişi değil, geleceği de koruyan birer anıt olarak ayakta kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bu hasatta işçi çalışmıyor! Makasını getiren tarlaya giriyor, 100 kilosundan 2 litre yağ çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şimdi torunu yardım götürüyor! Filistin'de savaşan dedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı - Kültür - SanatDedesinin 107 yıllık mektubu ortaya çıktı50 yıldır atıl durumda, herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Alaca'da Kalehisar gün yüzüne çıkıyor - Kültür - Sanat50 yıldır atıl durumda, herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Alaca'da Kalehisar gün yüzüne çıkıyorİki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli oldu - Kültür - Sanatİki yıldır yapılıyordu... 530 yıllık Tacettin İbrahim Paşa Camisi'nin takvimi belli olduEfes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteği - Kültür - SanatEfes’teki mutfak restore edilecek! Kültürel miras desteğiTarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacak - Kültür - SanatTarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacakDenizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor - Kültür - SanatDenizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...