Kilo ve ton sınırı yok! Hepsini Bayburt'tan Amerika'ya götürecekler

Bayburt'un coğrafi işaretli tıbbi aromatik bitkisi tarhuna Amerika'dan talip çıktı. Amerika'da şirket yöneticisi olan iş insanı Kevin John Lindseth, kentte yetişen bütün tarhunu Amerika'ya götürmek üzere Bayburt'un Yedigöze köyündeki tarhun tarlalarında incelemeler yaptı. İlerleyen günlerde yapılacak anlaşmayla Bayburt tarhunu kilo ve ton sınırı olmadan Amerika'ya ihraç edilecek.

Organik ve endemik olarak yetiştirilen tarhunu inceleyen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP iş birliğiyle kurulan kurutma ünitesindeki tarhunları inceleyerek işe başladı. Daha sonra Yedigöze köyünde üretimi yapılan tarhun tarlaları gezilerek, üreticilerden bilgi alındı.

KİLO VE TON SINIRI OLMADAN AMERİKA'YA İHRAÇ EDİLECEK

Firma ile Bayburtlu üreticiler arasında ihracat ağı kurulması yönünde önemli görüşmeler gerçekleştirilirken, ilerleyen günlerde anlaşma imzalanarak coğrafi işaretli meşhur Bayburt tarhunu kilo ve ton sınırı olmadan Amerika'ya ihraç edilecek.

Kevin John Lindseth

TAMAMINA TALİP OLDU

Bayburt'ta yetişen tüm tarhuna müşteri olan Kevin John Lindseth, Bayburt'a ilk kez tarhun için geldiğini söyledi. Lindseth, tarhunun organik tarım uygulamalarıyla yetiştirildiği söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Buraya Amerika'dan ilk kez gelerek, en iyi kalitedeki tarhun otunu görmeyi planlıyorum. Organik olarak üretilen tarhunu incelemeye geldim ve bu alanda çok doğal bir yetiştiricilik gördüm. Biz dünya üzerindeki en iyi kaliteyi görmek istiyoruz ve şu an burada en iyi kaliteyi görebilmek için Bayburt'ta bulunuyoruz"

ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GELECEK

Yedigöze köyünde tarhun yetiştiriciliği yapan yerel üreticiler ise Bayburt tarhununun ülke sınırları dışında da adını duyuracağını ve tarhunun uluslararası bir marka haline geleceğini söyledi. Yapılacak anlaşma ile Bayburt tarhununun Amerika'ya ihraç edilmesi beklenirken, bu anlaşmanın coğrafi işaretli Bayburt tarhununun uluslararası alanda tanınmasına önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Tarhun tarlalarında yapılan incelemelerde Kevin John Lindseth'e Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Diler Atayeter eşlik etti.