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Kilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, bu yıl ağaçlarda bir tane meyve yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, bu yıl ağaçlarda bir tane meyve yok
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da 63 yıldır her yıl düzenli olarak yapılan kiraz yarışması bu yıl yapılamayacak. Zirai don nedeniyle şehzadeler şehrinde bu yıl ağaçlar meyve vermedi. Geçen yıl kilosu 50 TL'den satılan kirazın fiyatı 500 TL'ye kadar çıktı. Üreticiler, "Şimdi kiraz yok. Ancak çiftçinin borcu var. Sağlanacak yardımların bir an evvel yapılmasını istiyoruz" dedi. 

Şehzadeler şehri Amasya'da 1962 yılından bu yana düzenlenip 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'ne renk katan kiraz teşvik yarışması, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören bahçelerde üretim olmadığı için yapılamadı.

Kilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, şimdi ağaçlarda bir tane meyve yok - 1. Resim

BU YIL MEYVEDEN ESER YOK

Geçen yıl 28 bin dekar alanda 50 bin ton üretimi yapılan kiraz bahçelerinde bu yıl meyveden eser kalmadığını belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Bu yıl Amasya’da bir tane bile kiraz yok. Geçen yıl kilosu 50 TL olan aynı kirazlar bu yıl birkaç manavda kilosu 500 TL’den satılıyor" dedi.

Kilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, şimdi ağaçlarda bir tane meyve yok - 2. Resim

KİRAZ YOK, BORÇ VAR

1962 yılından bu yana düzenlenen kiraz teşvik yarışmasının Nisan ayındaki kar yağışı ve yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören bahçelerde üretim yapılamadığı değinen Mustafa Cebeci, "60 yıldır yapılan kiraz yarışmalarında birincilere, derece alan çiftçilere hediyeler verilirdi. Bu yıl ürün olmadığı için yarışması da yapılmayacak" diye konuştu.

Kilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, şimdi ağaçlarda bir tane meyve yok - 3. Resim

Ürün yetişmeyen bahçelerdeki meyve ağaçlarının bakımlarının ise sürdürüldüğüne işaret eden Cebeci, "Tüm bakımları yapılıyor. 4 çeşit ilaçtan sadece biri kullanılmıyor. Çiftçilerimiz zirai ilaçları hasat sonrası ödenmesi kaydıyla alıyordu. Şimdi kiraz yok. Ancak çiftçinin borcu var. Sağlanacak yardımların bir an evvel yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, şimdi ağaçlarda bir tane meyve yok - 4. Resim

"BAHÇEYE GİDESİM GELMİYOR"

Saraycık köyünde 4 dekar alanda kiraz yetiştiren Mehmet Geyik, "Bu sene bir tane bile kiraz yok. Kiraza hasret kaldık. Üzüntümden bahçeye gidesim gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret beldesinden üretici Mustafa Tokmak ise kirazın yanı sıra elma, erik, armut gibi meyvelerin de afet nedeniyle olmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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