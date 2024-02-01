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    • Kızıldeniz'deki saldırılar güzergâhı değiştirdi, 10 milyar $’ın yeni rotası Orta Koridor

    Kızıldeniz'deki saldırılar dünya ticaretini Türkiye merkezli güzergâha yöneltti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kızıldeniz&#039;deki saldırılar güzergâhı değiştirdi, 10 milyar $’ın yeni rotası Orta Koridor
    Orta Koridor, Ticaret, Kızıldeniz, Türkiye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Orta Koridor, uluslararası yük taşımacılığında yeni güvenli ve en kısa adres. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı (DKİB) Ahmet Hamdi Gürdoğan, 10 milyar dolarlık ticaretin gerçekleştiği Kılıdeniz rotasına alternatif bu yeni yolun, Doğu Karadeniz Bölgesi hinterlandında olduğuna dikkat çekerek çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    KÜRESEL TİCARETİN %12’Sİ

    DKİB Başkan Yardımcısı  Gürdoğan, her gün yaklaşık 50’den fazla geminin Süveyş ve Kızıldeniz’den geçerek 10 milyar dolarlık malı Asya coğrafyası ile Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarına taşıdığını, rotanın küresel ticaretin yaklaşık %12’sini oluşturduğunu bildirdi. Ancak son aylarda yük gemilerine saldırıların navlun fiyatlarında 10 kat artışa yol açtığını, bunun da firmaları farklı yol arayışlarına yönelttiğini belirtti.

    Kızıldeniz'deki saldırılar güzergâhı değiştirdi, 10 milyar $’ın yeni rotası Orta Koridor

    MURATLI SINIR KAPISI AÇILMALI

    Gürdoğan, en kısa mesafeli ve güvenli rotanın Orta Koridor olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Çin’den başlayıp Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri üzerinden Hazar Denizi veya Rusya üzerinden geçerek ülkemizden geçen bu rota, cazip hâle getirilmesi durumunda çok önemli ekonomik kazanımlar sağlayacaktır. Özellikle Orta Koridor’un Doğu Karadeniz ile bağlantılarının kurulması hâlinde bu, rotanın uluslararası lojistik otoritelerince daha çok tercih edilecektir.  Doğu Karadeniz’in demir yolu ağı için elimizi çabuk tutmalıyız. Batum demir yolunun 14 km’lik aksının Hopa Limanına bağlanması önemini katlayacaktır. Yük trafiğinde kullanılacak Muratlı Sınır Kapısının, Artvin Kemalpaşa’da yapılacak çok kısa bir tünele ulaştırılarak açılması, büyük kazanım demektir. Zengezur Koridoru’nun da açılması, yolun daha çok tercih edilmesini sağlayacaktır.”

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Orta KoridorTicaretKızıldenizTürkiye
    Haberler > Ekonomi > Kızıldeniz'deki saldırılar güzergâhı değiştirdi, 10 milyar $’ın yeni rotası Orta Koridor
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