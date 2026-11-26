Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretecek olan TN Maleik Petrokimya Fabrikası, Kocaeli'de üretime başladı. Tataristan merkezli Tatneft'in 330 milyon dolarlık (yaklaşık 17 milyar TL) yatırımıyla kurulan tesis, yıllık 50 bin tonluk kapasitesiyle iç pazar ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Rus ve Tatar yetkililerin katılımıyla açılan fabrika, yılda yaklaşık 60 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerek sanayide dışa bağımlılığı azaltacak.

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Kocaeli'de 330 milyon dolarlık (yaklaşık 17 milyar TL) doğrudan yatırımla hayata geçirilen maleik anhidrit üretiminin yapılacağı TN Maleik Petrokimya Fabrikası törenle açıldı.

İÇ PAZAR İHTİYACININ YÜZDE 90'INI KARŞILAYACAK

Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) yıllık 50 bin ton kapasitesiyle iç pazar ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayabilecek tesisle, yıllık yaklaşık 60 milyon dolar ithalatın ikamesinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Törende konuşan Yılmaz, ülkede ilk kez maleik anhidrit üretimini sağlayacak bu yatırımın, sanayinin ihtiyaç duyduğu önemli bir hammaddenin Türkiye'de üretilmesini mümkün kıldığını söyledi. Sanayide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımı, Türkiye'nin üretim gücü adına önemli bir kazanım olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi iradesi ve güçlü iş birliğiyle bu tür kazanımların elde edildiğini söyledi.

Kocaeli'ye 17 milyar liralık dev yatırım: Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin kalkınmasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ilerletme kararlılığında olduklarını belirten Yılmaz, ekonomide attıkları adımların merkezinde, milletin refahını kalıcı biçimde artırma ve ülkeyi küresel rekabette daha güçlü bir konuma taşıma hedefi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla sanayimizin yıllar içinde kazandığı tecrübeyi, kritik ürünlerde yeni üretim kabiliyetleri geliştirerek büyütmek zorundayız. Daha fazla ihracat yaparken üretimimizin ihtiyaç duyduğu hammaddeleri ve ara malları daha yüksek oranda ülkemizden karşılamak durumundayız. Kimya ve petrokimya sanayisine bu anlayışla yaklaşıyor, sektörün gelişmesini Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir mesele olarak ele alıyoruz. Otomotivden savunmaya, tarımdan sağlığa kadar pek çok sektörde rekabet gücümüz, kimya ve petrokimya sanayisinde sahip olduğumuz kabiliyetlerle doğrudan bağlantılıdır. Petrokimya sektöründe 2025 yılında 4,4 milyar dolar ihracat yapılırken ithalatımız 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2026 yılında ihracatımız ithalatımızdan daha yüksek oranda büyüyor olsa da bu önemli ticaret açığı devam etmektedir. Dolayısıyla petrokimya sanayisinde yerli üretim kapasitesinin artırılması, dış ticaret açığının azaltılması ve ekonomimizin farklı alanlarında daha güçlü ve rekabetçi işletmelerin gelişmesi büyük değer taşımaktadır."

Kocaeli'ye 17 milyar liralık dev yatırım: Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretilecek!

"EKONOMİLERDE DAYANIKLILIK ÇOK ÖNEMLİ"

Küresel ekonomide zor bir dönemden geçildiğini anlatan Yılmaz, "Belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, çatışmaların yoğunlaştığı, korumacılığın yükseldiği ama aynı zamanda da teknolojik dönüşümün hızlandığı bir dönemdeyiz. Bu dönem, pandemiden başlayarak diğer çeşitli jeopolitik gerilimlerle devam eden süreçte bize şunu öğretti: Ekonomilerde dayanıklılık çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Tedarik zincirlerinin kırıldığı, lojistik problemlerin yaşanabildiği, politik kararlarla ekonominin, ticaretin etkilendiği bir dönemde dayanıklı bir ekonomik yapıya sahip olmanın iki önemli gelişimi ima ettiğini kaydeden Yılmaz, "Birincisi, stratejik, kritik alanlarda yerli, milli üretiminizi artırmak zorundasınız. İkincisi, bunu yeterince yapamayacak durumdaysanız şu veya bu sebeple tedarik kanallarınızı çeşitlendirmek durumundasınız." dedi.

"MALEİK ANHİDRİTİ ARTIK ÜLKEMİZDE ÜRETEBİLİYORUZ"

Türkiye olarak her iki stratejiyi de hayata geçirdiklerini, bir taraftan yerli üretimi artırmaya diğer taraftan tedarik zincirlerini geliştirmeye gayret ettiklerini aktaran Yılmaz, "Kritik girdilerde yerli üretimi desteklememiz, bu yıl ilan ettiğimiz OVP'de altını çok güçlü çizdiğimiz bir hedeftir. TATNEFT Maleik'te başlayan üretimle otomobil parçalarından tekne gövdelerine, yapı malzemelerinden rüzgar türbini kanatlarına kadar pek çok üründe kullanılan maleik anhidriti artık ülkemizde üretebiliyoruz. 17 milyar liralık yatırımla kazanılan yıllık 50 bin tonun üzerindeki üretim kapasitesi sayesinde ülkemizin 60 bin tona yaklaşan ihtiyacının büyük bir bölümünü yerli üretimle karşılamış olacağız." diye konuştu.

Kocaeli'ye 17 milyar liralık dev yatırım: Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretilecek!

Başka ülkelerden gelip Türkiye'ye yatırım yapan firmaları yabancı firmalar olarak görmediklerinin altını çizen Yılmaz, "Dolayısıyla TATNEFT, Rusya'nın olduğu kadar, Tataristan'ın olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin firmasıdır. Öyle olmaya devam edecektir inşallah. Tabii bu firmamızdan da yeni yatırımlar beklediğimizi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kamu kaynaklarıyla sağladıkları desteklerde, ülkenin stratejik ihtiyaçlarını ve milletin uzun vadeli menfaatlerini esas aldıklarının altını çizen Yılmaz, TATNEFT Maleik yatırımının temellerini 2021'de Tataristan Cumhuriyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GEBKİM arasında kimya sanayisi alanında imzalanan iş birliği protokolüyle attıklarını hatırlattı. Yılmaz, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bu yatırımı proje bazlı devlet yardımı kapsamına aldıklarını söyledi.

"TÜRKİYE-RUSYA-TATARİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Sanayide rekabet gücünü korumanın, teknolojideki gelişmeleri üretime taşımayı ve kaynakları daha verimli kullanmayı gerektirdiğini ifade eden Yılmaz, TATNEFT Maleik tesisinde üretim sırasında açığa çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesinin, aynı zamanda enerji maliyetleriyle çevresel etkileri birlikte azaltmayı hedefleyen bir örnek uygulama olarak dikkati çektiğini belirtti. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayinin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası yatırımlar da ülkemizin sanayi altyapısını geliştirme ve dünya ekonomisiyle bağlarını güçlendirme politikamızda önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de üretime yönelen yatırımcılar, yetişmiş insan kaynağımızdan, girişimcilik kültürümüzden ve geniş pazarlara erişim imkanlarımızdan yararlanıyor. Dolayısıyla bu önemli yatırımın hem ekonomilerimize hem de Türkiye ile Rusya Federasyonu ve Türkiye ile Tataristan arasında var olan iyi komşuluk ilişkilerine, dostluğa daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Karşılıklı yatırımlarla bu bağlarımızı güçlendirmeye, perçinlemeye devam edeceğiz inşallah."

Kocaeli'ye 17 milyar liralık dev yatırım: Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretilecek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, karşılıklı güven temelinde gelişen ilişkilerin gelecek dönemde yeni yatırımlarla ve üretim ortaklıklarıyla güçlenmesini diledi. Tesisin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, TATNEFT Maleik Petrokimya Üretim Tesisi'nin Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, açılış programında yaptığı konuşmada, zorlu uluslararası koşullara rağmen Rusya ve Türkiye'nin ulusal çıkarları gözeterek karşılıklı saygı temelinde iş birliğini geliştirmeyi sürdürdüğünü söyledi. Yıllar içinde inşa edilen böylesine bir ortaklığın gücünün birbirini dinlemeye ve varılan anlaşmalara uyma iradesine bağlı olduğunu belirten Novak, Rusya'nın Türkiye ile bu ilkeler doğrultusunda çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Novak, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatları ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, onlarca yıl için planlanan projelerin örnekleri olduğuna değinerek, bu ortaklıkların ekonomi alanında global iş birliğini artırdığını, derinleştirdiğini ve çeşitlendirdiğini anlattı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Bugün açılışını yaptıkları tesisin de tam olarak böyle bir işletme olduğunu ifade eden Novak, tesisin büyük limanlara yakınlığının ihracat açısından da fırsatlar sunduğuna işaret etti. Novak, tesiste Türk mühendis ve işçilerin görev yaptığına dikkati çekerek, proje ölçeğinin, Rus iş dünyasının Türk ortaklarına duyduğu güveni ve onlarla uzun vadeli çalışma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Fabrikanın Türk sanayisinde hak ettiği yeri alacağına inandığını dile getiren Novak, tesisin en kısa sürede planlanan üretim kapasitesine ulaşarak yeni siparişler almasını diledi.

TATNEFT 330 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Tataristan'ın en önemli yatırımcısı olduğunu, bu anlamda Türkiye'nin ülkelerinde 10 fabrika kurduğunu söyledi. Dış ticarette Türkiye ile gelinen seviyeden bahseden Minnihanov, buradaki tesis için Tataristan Cumhuriyeti'nin önde gelen petrokimya firmalarından Tatneft'in 330 milyon dolarlık yatırım yaptığını kaydetti.

Kocaeli'ye 17 milyar liralık dev yatırım: Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretilecek!

"PUTİN VE ERDOĞAN'IN ÇOK BÜYÜK KATKILARI VAR"

Minnihanov, Tatneft'in genel olarak 1 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu aktararak, "Buralara nasıl yükseldik? Devlet başkanlarımızın Sayın Putin'in ve Sayın Erdoğan beyefendinin çok büyük katkıları vardır çünkü çok güçlü bir irade ortaya koydular. Bundan sonra da projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya ekonomisinde global olarak karışık bir durum bulunduğunu aktaran Minnihanov, ekonominin hassas olduğu bir dönemde böyle bir yatırım yapılmasının her iki tarafın da başarısı olduğunu vurguladı. Minnihanov, tesisin öneminden bahsederek, ithal edilen ürünün açılan tesisle artık Türkiye'de üretileceğini bildirdi.

Programda Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov ile GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Novak, Minnihanov, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat diğer protokol üyeleri butona basarak tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Enes Emengen, Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti'nden yetkililer katıldı.

MALEİK ANHİDRİT NEDİR?

Maleik anhidrit, keskin kokulu, renksiz veya beyaz kristal katı formda bulunan, yüksek reaktiviteye sahip organik bir kimyasal bileşiktir. Maleik asidin susuz (anhidrit) formu olan bu madde, kimya sanayisinde reçine, polimer, boya ve çeşitli ara ürünlerin üretiminde temel hammadde olarak kullanılır.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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