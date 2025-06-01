Köklü değişim süreci başlıyor! İlk İstanbul'da uygulanacak! 2027'de ise 81 şehirde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu ve kadastro sisteminde köklü bir dijital dönüşüm süreci başlatıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yeni sistemle birlikte hem vatandaşlara hem de yatırımcılara daha hızlı, şeffaf ve güvenilir bir altyapı sunulacağını vurguladı.
Tapu işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeyle, vatandaşlar artık almak ya da satmak istedikleri bir taşınmazın değerini saniyeler içinde görebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, şehirlerin dijital ikizlerinin oluşturulacağı 3 Boyutlu Şehir Modeli ve tüm taşınmazların değerinin şeffaf şekilde görüleceği Değer Bilgi Merkezi ile sistemin kökten değişeceğini açıkladı.
2026'DA İSTANBUL'DA, 2027'TE 81 ŞEHİRDE!
Dijital dönüşüm sürecinin detaylarını anlatan Gedikli, 3 Boyutlu Şehir Modeli'nin şehirlerin dijital ikizi olarak tasarlandığını belirtti ve projeyle alan, bölge, bina ve bağımsız bölümlerin sayısal modellerinin oluşturulacağını söyledi.
Projenin bir diğer parçasının Değer Bilgi Merkezi olduğunu anlatan Gedikli, burada oluşturulan her bağımsız bölümün cephesi, yönü, metrekaresi ve oda sayısı gibi verilerin dijital olarak kayıt altına alınacağını söyledi.
Değerlemenin mevcut kriterler dikkati alınarak yapılacağını aktaran Gedikli, özel sektör ve değerleme kuruluşlarıyla birlikte sokak, cadde ve mahalle düzeyinde metrekare birim fiyatı verilerinin toplanacağını, bu verilerin algoritmalarla işleneceğini ve değerlerin oluşturulacağını söyledi.
"İstanbul'da 2026'nın ilk çeyreğinde projeyi uygulamaya koyacağız." diyen Gedikli, "2027'nin yarısına kadar tüm Türkiye'de bu sistemi hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gedikli'nin açıklamalarından maddeler şöyle:
DEĞERLEME SANİYELER İÇİNDE YAPILABİLECEK
- Şehirlerin dijital ikizi oluşturulacak.
- Tapu ve kadastro verileri sisteme entegre edilecek.
- Alan, bölge, bina ve bağımsız bölümlerin sayısal modelleri üretilecek.
- Altyapı bilgileriyle birlikte tüm yapı envanteri dijital ortama aktarılacak.
- Her bağımsız bölümün cephesi, yönü, metrekaresi, oda sayısı gibi veriler dijital kayda alınacak.
- Değerleme işlemleri saniyeler içinde yapılabilecek.
- Sokak, cadde ve mahalle düzeyinde metrekare birim fiyatları belirlenecek.
- Veriler algoritmalarla işlenecek, şeffaf ve karşılaştırılabilir hale gelecek.
- Vatandaşlar alım-satım yaparken ortak bir altyapıdan faydalanabilecek.
- Brüt alan büyüklüğü gibi teknik detaylar da ortak yapıda sunulacak.
- Veri analizinde yapay zeka teknolojisinden faydalanılacak.
- 1999 öncesi yapılan yapılar ve riskli binalar sistem üzerinden görülebilecek.
- Mahalle bazında ekran üzerinden sorgulama yapılabilecek.
- Proje 2026’nın ilk çeyreğinde İstanbul’da başlayacak, 2027 ortasına kadar tüm Türkiye’de hayata geçirilecek.
- Tescillenmemiş alanlar kayıt altına alınacak:
- Türkiye’de hâlâ tescillenmemiş alanlar olduğu belirtilerek, bu alanlar planlama kararlarına uygun şekilde kayıt altına alınacak.
- Alanların niteliğine göre (koruma, tarım, sanayi, turizm vb.) değerlendirileceği vurgulandı.