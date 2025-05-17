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Konya'da kenevir ekimi! 100 gün içinde hasat alınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Kulu ilçesinde ilk kez endüstriyel kenevir ekimi yapıldı. 15 dekarlık tarımsal alanda ekimi yapılan kenevirlerin 100 gün içinde hasadı yapılacak.  

Konya Kulu'da Ahmet Öcüt'e ait 15 dekarlık alanda Kulu Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Tayyip Öcüt'ün öncülüğünde ilçede ilk kez endüstriyel kenevir ekimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasal izin çerçevesinde yapılan bu ekim, bölge tarımı için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Endüstriyel kenevirin dekar başına 50 kilogram ekimi yapıldığını öğrenilirken kenevirin yaklaşık 100 gün içerisinde hasadının yapılacağı belirtildi.

Konya'da kenevir ekimi! 100 gün içinde hasat alınacak - 1. Resim

"GELECEĞİN STRATEJİK ÜRÜNLERİNDEN BİRİ" 

Kooperatif Başkanı Tayyip Öcüt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kenevir, az su tüketimi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla geleceğin stratejik ürünlerinden biridir. Bu ekim, sadece bir başlangıç. Kulu çiftçisiyle birlikte üretimi büyütmeye, ilçemizi kenevirin önemli merkezlerinden biri haline getirmeye kararlıyız" dedi.

Konya'da kenevir ekimi! 100 gün içinde hasat alınacak - 2. Resim

"ÇİFTÇİLERİMİZE TAVSİYE EDİYORUZ" 

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Güven, "Kenevir ekimi hayırlı uğurlu olsun. Konya'da ekimi başladı, Kulu'muzda da ilk defa ekimine başlandı" diye konuştu.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise kenevir ekiminin ilçe için önemli olduğunu ifade ederek, "Endüstriyel kenevirin her türlü endüstriyel anlamda kullanıldığı için çiftçilerimize tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tarla Sahibi Ahmet Öcüt ise ilk kenevir ekimini denemek amacıyla ektiklerini ifade ederek verimli olmasını diledi.

Konya'da kenevir ekimi! 100 gün içinde hasat alınacak - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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