Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ne olacak? Et ve Süt Kurumu'ndan beklenen açıklama geldi

Kurbanlıklarını satamayan üreticilerin elinde kalan hayvanların ne olacağı belli oldu. Et ve Süt Kurumu, hayvanları satın alacağını duyurdu. Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin 20-28 Haziran tarihleri arasında ESK'ya başvurması gerekiyor. Ödemeler ise 3 iş günü içinde yapılacak.

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

ÖDEMELER 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPILACAK

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

SON TARİH 28 HAZİRAN

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek.

Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

KARKAS ET OLARAK ALINACAK

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.