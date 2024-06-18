Ordu'da dut pekmezi mesaisi! Hazırlaması 1 gün sürüyor, kilosu bin lira...

Ordu'da vatandaşlar dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçti. Ağaçlardan örtülere dökülerek toplanan dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan pekmezler hem kışlık olarak kullanılıyor, hem de fazla olanlar kilogramı bin liradan satılarak, aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Bölgede uzun yıllardır devam eden dut pekmezi geleneği birçok vatandaş tarafından sürdürülüyor. Kendilerine ait bahçelerden topladıkları dutları akşamdan hazırlayarak, sabahın ilk ışıklarıyla kaynatmaya başlayan kadınlar, elde ettikleri pekmezi hem kışın tüketiyor, hem de fazla olanları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise 1 günü aşıyor.

"ODUN ATEŞİNDE 10 SAAT KAYNIYOR"

Fatsa ilçesinde Yalıköy Mahallesi'nde dut pekmezi yapan Seniye Ulu, “Akşam saatlerinde dutları toplayarak başladık. Hep birlikte topluyoruz, sonrasında sabahın ilk saatinde pekmez kazanlarında kaynamaya bırakıyoruz. Pekmez olana kadar sürekli kaynatıyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 10 saatte hazır hale geliyor. Toplaması ve pekmez haline gelmesi ise 1 günü geçiyor. Sonrasında bu pekmezleri hem kendimiz tüketiyoruz, hem de satıyoruz. Bunlar şifa deposu, içerisinde şeker yok, katkısız, doğal Allah'ın verdiği bir nimet” diye konuştu.

"ZAHMETİ ÇOK, SONUCU GÜZEL, KİLOGRAMI BİN TL"

Nermin Ulu ise 1 gün öncesinden topladıkları dutları ilk olarak seçtiklerini, sabah namazı ile birlikte kaynatmaya başladıklarını ifade etti. Ulu, dutların pekmez haline dönüşmesi için uzun bir çaba gerektiğini belirterek, “Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor” ifadelerine yer verdi.