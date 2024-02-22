Küresel piyasalara Nvidia dopingi! Kârı beklentileri aşarak rekor kırdı, yüzde 763...

Son dönemdeki yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 2023'ün son çeyreğinde 22,1 milyar dolar gelir elde ederek beklentileri aştı. Şirketin bir yıllık kârı ise yüzde 769 artarak 12,29 milyar dolar oldu. Yükselişiyle ABD'nin en büyük üç şirketi arasına giren Nvidia, küresel piyasaları da etkiledi. Şirketin son çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr etmesi, teknoloji başta olmak üzere çeşitli endekslerde risk iştahını artırdı.

Nvidia, bilançosunda 2024 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

NVIDIA KRİZLERİN GÖLGESİNDE YÜKSELDİ

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 22 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 6,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 20,6 milyar dolar olacağı yönündeydi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.

ŞİRKETİN KÂRI YÜZDE 769 ARTTI

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,41 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 57 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 4,93 dolara çıktı.

KÜRESEL PİYASALARA DOPİNG OLDU

Nvidia'nın gelirinin beklentileri aşması ABD ve Asya Borsalarında yükselişi tetikledi. Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Piyasalar kapandıktan sonra açıklanan Nvidia bilançosunun etkileri, ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne pozitif bir seyirle başlamasına neden oldu.

Nvidia finansal sonuçlarının ardından vadeli piyasalarda artan risk iştahı Asya pay piyasalarına da taşınırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1989'daki zirvesini tazeledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 39.029,00 puana ulaşarak Aralık 1989'da görülen tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesi olan 38.957,44'ü geride bıraktı.

"ÇİP VE YAPAY ZEKA TALEBİ DÜNYA ÇAPINDA ARTIYOR"

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka kritik eşiğe ulaştı. Talep dünya çapında şirketler, endüstriler ve ülkeler genelinde artıyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 36'nın üzerinde değer kazandı, şirketin piyasa değeri ise 1,67 trilyon dolara ulaştı.