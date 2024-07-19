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Küresel sistem çöküntüsünün nedeni siber saldırı mı? Türkiye'den resmi açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küresel sistem çöküntüsünün nedeni siber saldırı mı? Türkiye&#039;den resmi açıklama
Microsoft, Btk, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde Microsoft sistemlerinde yaşanan sorun, hastaneler, hava yolu şirketleri, bankalar gibi kurumlarda krize neden oldu. Birçok sektörde işlem yapılamazken, Türkiye'den de ilk resmi açıklama geldi. Sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını belirten BTK, "Kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasını yaptı.

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde büyük bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan kesinti pek çok sektörü etkiledi. Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi.

KÜRSEL SORUN TÜRKİYE'YE DE SIÇRADI 

Yaşanan sorun Türkiye'ye de sıçradı. THY, TUVTÜRK, Denizbank gibi Microsft sistemlerini kullanan birçok kurumda sorunlar yaşanıyor. "Yaşanan sorunun nedeni siber saldırı mı?" sorusu gündem olurken, Türkiye'den ilk resmi açıklama geldi. 

BTK'DAN AÇIKLAMA 

Konuya ilişkin BTK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. 

Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır.

Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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