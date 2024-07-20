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Haberler > Ekonomi > Küresel sistem krizi nedeniyle 86 seferini iptal etmişti! THY'den beklenen açıklama geldi

Küresel sistem krizi nedeniyle 86 seferini iptal etmişti! THY'den beklenen açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küresel sistem krizi nedeniyle 86 seferini iptal etmişti! THY&#039;den beklenen açıklama geldi
Thy, Microsoft, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün dünya genelinde Microsoft kaynaklı sistem çöküntülerinden THY de etkilenmiş ve 86 sefer iptal edilmişti. Bugün yeni bir açıklama yapan THY, sorunun tamamen çözüldüğünü ve seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Dün dünya genelinde büyük bir sistem sorunu yaşandı. Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirdi. Bu gelişme sonrası küresel çapta başta hastaneler, bankalar, hava yolu şirketleri gibi bir sektörde sistemler çöktü. 

TÜRKİYE'YE DE SIÇRADI 

Saatler süren problem Türkiye'ye de sıçradı. Dün THY, TUVTÜRK, Denizbank gibi Microsft sistemlerini kullanan birçok kurumda sorunlar yaşandı. THY, yaşanan aksaklıklar nedeniyle 86 seferini iptal etti. 

THY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ 

Bugün ise sorun tamamen çözüldü. THY'den konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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