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Ekonomi

Kuşadası Belediyesi'nin 2027 bütçesi belli oldu

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Kuşadası Belediyesi'nin 2027 bütçesi belli oldu
Başlık Resmi Kuşadası Belediyesinin 2027 bütçesi belli oldu

Kuşadası Belediyesi'nin 2027 yılı gelir ve gider bütçesi 3 milyar 750 milyon TL olarak belirlenirken, bütçede borçlanma olmadan denklik sağlandı.

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Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde yapıldı. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Kuşadası Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ile 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı kabul edildi. Kuşadası Belediye Meclisi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2027 Mali Yılı Performans Programı’nı karara varmak üzere toplandı. İkinci oturumda ayrıca 2027 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri başta olmak üzere 1 Ekim’de gerçekleşen ilk oturumda komisyonlara sevk edilen diğer maddeler de görüşüldü.

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DENKLİK SAĞLANDI

Kuşadası Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısında, gelir bütçesi 3 milyar 750 milyon, gider bütçesi 3 milyar 750 milyon olarak hesaplanıp, iki bütçe arasında borçlanma olmadan denklik sağlandı. Ardından mecliste, Kuşadası Belediyesi 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oylanarak kabul edildi. Toplantıda ayrıca 2027 Mali Yılı Performans Programı ile 2027 Yılı Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi de kabul edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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