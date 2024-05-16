Listede sürpriz hisseler var! İşte öz sermaye kârlılığı en yüksek şirketler!

Borsada hisse seçerken en önemli temel göstergelerden biri de “öz sermaye kârlılık oranı” olarak öne çıkıyor. Mayıs 2024 değerlendirmesine göre banka ve sigorta hisseleri yüksek öz sermaye kârlılığı ile öne çıkarken; listede Agrotech Teknoloji, Akfen Yenilenebilir Enerji ve MAVİ Giyim gibi farklı sektör şirketleri de yer aldı. İşte öz sermayesi kârı en yüksek hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 29 Nisan sonrası işlemlerde; 10.000-10.400 bandında yatay bir bantta hareket ediyor. TL bazında rekor seviyelere yakın seyreden endeks, döviz bazında kritik önem sahip 325 dolar direncinin hemen altında denge arayışını sürdürüyor.

Son dönemde rasyonel politikaların da etkisiyle birlikte CDS risk priminde önemli gerilemeler dikkat çekerken, 300 seviyesinin altındaki kalıcı görünüm, yabancı yatırımcı girişini destekliyor.

Haziranda gri listeden çıkış ve temmuzda Moody’s tarafından not artışı beklentisi ile birlikte, orta vadede endekste, 325 dolar direncinin aşılması da beklentiler dahilinde bulunuyor.

YABANCI GİRİŞİ HIZLANIYOR

Borsa İstanbul’da son 6 haftalık süreçte yabancı yatırımcılar tarafından 500 milyon doların da üzerinde alımlar dikkat çekiyor. Bu süreçte makroekonomik verilerde yaşanan toparlanma eğilimi ülke riskini düşürünce; doğrudan banka, sigorta ve holding hisselerinde de daha fazla yükselişler öne çıktı. Endekste yıl başından itibaren yaşanan yükseliş yüzde 35 civarında seyrederken; banka ve holdinglerde aynı süreçte yüzde 50’nin üzerinde primler dikkat çekti.

ÖZ SERMAYE KÂRLILIĞI EN YÜKSEK HİSSELER

Bununla birlikte yatırımcıların hisse senedi seçerken dikkat ettiği önemli temel göstergelerden biri de; “öz sermaye kârlılığı yüksek şirketler” olarak öne çıkıyor. İş Yatırım tarafından yayımlanan araştırma raporuna göre, Mayıs 2024’te öz sermaye kârlılığı en yüksek hisseler şu şekilde sıralandı:

-Anadolu Sigorta – Öz Sermaye Kârlılığı; %79,21

-Türkiye Sigorta – Öz Sermaye Kârlılığı; %70,92

-Agrotech Teknoloji – Öz Sermaye Kârlılığı; %44,93

-Yapı Kredi – Öz Sermaye Kârlılığı; %42,21

-Akbank – Öz Sermaye Kârlılığı; %37,99

-MAVİ Giyim – Öz Sermaye Kârlılığı; %31,21

-Akfen Yenilenebilir Enerji – Öz Sermaye Kârlılığı; %25,60

-TAV Havalimanları Holding – Öz Sermaye Kârlılığı; %23,90

-Vakıfbank – Öz Sermaye Kârlılığı; %20,00

ÖZ SERMAYE KÂRLILIĞI (ROE) NEDİR?

Bir şirketin faaliyet gösterirken, öz sermayesine göre ne kadar kazanç elde ettiği, öz sermaye kârlılığı ile ölçülür. Şirketin son 4 çeyreklik dönemde elde ettiği net kâr, ortalama öz sermayeye bölünerek, öz sermaye kârlılığı ortaya çıkar. ROE değeri yükseldikçe, şirketin daha düşük öz sermaye ile daha yüksek kâr elde ettiği görülür. Ve bu anlamda yüksek ROE değeri, pozitif algılanır. ROE değerinin yıllık TÜFE’nin üzerinde olması da o şirket için pozitif bir gösterge olarak kabul edilir.