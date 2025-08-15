Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Memur maaşına zamda kriz derinleşiyor! Memur-Sen'e bağlı sendikadan iş bırakma kararı

Memur ve memur emeklilerinin 2026/2027 yılları için alacağı zam oranını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kriz derinleşiyor. Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen iş bırakma kararı aldı.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisi, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuca odaklandı.

İlk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam isteyen Memur-Sen'in beklentisine karşılık hükümet ilk teklifinde, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önerdi. Bugün açıklanan ikinci teklifte ise taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. 

Hükümetin iki teklifinden de memnun olmayan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, tepkisini dile getirirken, sendikaya bağlı Eğitim-Bir-Sen iş bırakma kararı geldi.

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN İŞ BIRAKMA KARARI

Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının taleplerinin hayata geçirilmesi için iş bırakma kararı aldı.

81 İLDE EĞİTİMCİLER SOKAKLARA İNECEK

Karar gereği bugün itibarıyla 81 ilde halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacağı ve sendika yöneticileri ile üyelerin eylem çadırlarında nöbet tutacağı belirtildi. 18 Ağustos tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği açıklandı.

Aynı gün 81 ilden gelen üyelerin katılımıyla sendika genel merkezinden başlayacak bir yürüyüş düzenleneceği ve saat 14.30’da Ankara Anadolu Meydanı’nda basın açıklaması yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

