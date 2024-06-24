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Memur ve emekli zammı netleşiyor! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı

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Memur ve emekli zammı netleşiyor! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı
Tüi̇k, İsa Karakaş, Merkez Bankası, Haber

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuçların ardından Türkiye, memur ve emekliye temmuz ayında ne kadar zam yapılacağına kenetlendi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir" diyerek, yapılacak tahmini zam oranını açıkladı.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, TÜİK'in 3 Temmuz tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranında. Türkiye'nin merakla beklediği enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklilere yapılacak ara zam netlik kazanacak.

TRT Haber ekranlarına konuşan SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yapılacak zamma yönelik açıklamalarda bulundu. 

Memur ve emekli zammı netleşiyor! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı - 1. Resim

ENFLASYON ORANLARINI DEĞERLENDİRDİ

Karakaş, enflasyon verilerini değerlendirdiği konuşmasında, "Memur ve memur emeklisinin maaş artışı, hesaplamaya göre toplu sözleşme ile enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğu zaman, haziran enflasyon verisinin de eklenmesiyle yüzde 20 ila 21 arasında olması beklenmektedir" dedi.

ZAM TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası'nın anketlerinden hareketle tahminde bulunan Karakaş, "SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir" sözlerini sarf etti.

Memur ve emekli zammı netleşiyor! SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı - 2. Resim

MERKEZ BANKASI'NDAN DİKKAT ÇEKEN ANKET

Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon beklentileri değişti. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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