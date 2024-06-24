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Gram altın yatırımcısına İslam Memiş'ten "bu son" uyarısı! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

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Gram altın yatırımcısına İslam Memiş&#039;ten &quot;bu son&quot; uyarısı! Gözler Merkez Bankası&#039;nın faiz kararına çevrildi

Ekonomi Haberleri

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar geldi. Memiş, "Ons altın 2 bin 280 dolar seviyesini test ettiğinde gram altın yatırımcısı da yılın son alım fırsatını yakalamış olacak" diyerek temmuz ayında altının 3 bin 500 TL seviyelerine yükseleceğini belirtti.

Piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 27 Haziran tarihinde açıklayacağı faiz kararına kenetlendi. 9 günlük bayram tatilinin ardından altında hareketlilik başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için "bu son" diyerek tavsiyelerde bulundu.

Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

"FAİZ KARARINI TAKİP EDECEĞİZ"

Yurt içi piyasalarda TCMB faiz kararını takip edeceğiz. Yurt dışı piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok. Bu hafta altın, gümüş ve euro alımları için son hafta. Dolar karşısında bu hafta ki düşüşlerin yılın son alımları olduğunu söyleyebilirim. Altın artık alım fırsatı vermeden 2 bin 600 dolar seviyesi yolculuğuna başlamasını bekliyorum.

Gram altın yatırımcısına İslam Memiş'ten

"SON ALIM FIRSATI"

Dolar/TL 32,81 lira, avro/TL 35,14 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Euro, dolara kıyasla ucuz kalmaya devam ediyor Ons altın 2 bin 280 dolar seviyesini test ettiğinde gram altın yatırımcısı da yılın son alım fırsatını yakalamış olacak.

Gram altın yatırımcısına İslam Memiş'ten

"3 BİN 500 ARALIĞINDAKİ YOLCULUĞU BAŞLAYACAK"

Ons altın 2 bin 280 dolar seviyesini test ettiğinde gram altın yatırımcısı da yılın son alım fırsatını yakalamış olacak. Özellikle gram altın, 3 bin 3 bin 500 aralığındaki yolculuğuna Temmuz itibariyle başlamasını bekliyorum. Bu hafta altın ve gümüş yatırımcıları için önemli bir hafta olacak.

Gram altın yatırımcısına İslam Memiş'ten

Düzenleyen:  - Ekonomi
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