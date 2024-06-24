Yine “Mt. Gox” endişesi! Bitcoin’i 10 milyar dolarlık korku çökertti!

Bitcon’de son dakika! Günlerdir güçlü dolar - düşük risk iştahı kıskacında değer kaybeden Bitcoin, bugün de düşüşüne devam ederek, 60 bin 500 dolara kadar geriledi. 2 haftalık düşüş %15’e ulaştı. 10 yıl önce iflas eden Japon kripto borsası Mt. Gox’un kayıp cüzdanlara eriştiği, müşterilerine yaklaşık 10 milyar dolarlık BTC dağıtacağı ve bunların da sahipleri tarafından piyasada satılacağı endişeleri ile birlikte BTC’de sert kayıp yaşanıyor.

Kripto para birimi Bitcoin’de düşüş hızlandı. Bugünkü işlemlerde 60 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, 13 Mayıs’tan sonra ilk defa bu seviyeleri gördü. Günlerdir güçlü dolar, şahin FED ve zayıf risk iştahı ile satış baskısı altında kalan Bitcoin; 7 Haziran tarihlerinde test ettiği 72 bin dolar seviyesinin de yüzde 15 gerisine düştü. Madencilerin de son dönemde gelirlerinin düşmesi ve soğutma maliyetlerinin artması sebebiyle satışa yönelmesi, ekstra baskı oluşturdu.

YİNE “MT. GOX” ENDİŞESİ!

Öte yandan BTC ile ilgili olumsuz haber akışına yenisi daha eklendi. 2014 yılında hacker saldırısına uğrayan Japon kripto para borsası Mt. Gox’un; kayıp cüzdanlardan birine ulaştığı, bu cüzdanda 137 bin adet BTC’nin bulunduğu ve mahkeme kararıyla birlikte bu kriptoların belli bir periyotta sahiplerine dağıtılacağı açıklandı. Söz konusu müşterilerin ellerine geçen Bitcoinleri hemen satarak nakde geçme riskine karşılık, BTC’de bugün değer kaybı hızlandı.

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ABD’de ocak ayında ETF’lere vize verilmesiyle birlikte BTC yatırımı yapan fonlara para girişi, 15 milyar doların üzerinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla Mt. Gox tarafından dağıtılacak BTC’nin hacmi de oldukça büyük görülüyor.

Analistler, 200 günlük ortalamayı da içine alan 58 bin – 60 bin dolar bandının oldukça kritik bir destek olduğunu belirterek, “Bu seviyelerden normal şartlarda bir tepki beklenebilir. Ancak bu tepkinin gücü hakkında ciddi şüpheler mevcut. Yatırımcıların temkinli olmalarında fayda var” uyarısında bulunuyor.