Memur ve emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Merkez'in son tahminiyle hesap değişti

Memur ve emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketinin yayınlanmasıyla emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir ipucu geldi. Merkez'in enflasyon tahminine göre, temmuzda emekliye yüzde 25,81, memura ise yüzde 20,35 zam yapılması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammını iple çekiyor. Her iki grubun maaş artışını da 6 aylık enflasyon belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53, martta ise yüzde 3.16, nisanda 3.18, mayısta ise yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. Böylece ilk beş aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. 5 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 22.72'lik zammı, memurlar ise yüzde 17,32'lik zammı garantiledi. Ancak kesin rakam haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

MERKEZ'İN TAHMİNİ İPUCUNU VERDİ

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini haziran ayı için yüzde 2.52 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek. Bu durumda temmuzda emekliye yüzde 25,81 oranında zam yapılacak. Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9.40'a ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20.35'e yükselecek.