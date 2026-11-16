Mercedes frene bastı, Tesla Almanya'da kesenin ağzını açtı

Alman otomotiv sektöründe üreticiler maliyet ve talep sorunlarıyla boğuşurken Tesla, Almanya'daki fabrikasını büyütmek için 3 milyar avroluk yatırım kararı aldı. Grünheide'de kurulacak yeni tesiste yılda 1 milyon Cybercab üretilmesi hedefleniyor.

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Alman otomotiv sektöründe yaşanan daralma, üreticilerin yatırım planlarına da yansıyor. Mercedes-Benz, Almanya'daki fabrikalarına yönelik yeni yatırımları durdururken bazı tesislerin kapatılması ihtimalini de değerlendirmeye almıştı.

Yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve sektördeki rekabet baskısı nedeniyle Alman üreticiler küçülme seçeneklerini masaya yatırırken Tesla'dan ters yönde bir hamle geldi. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Berlin yakınlarındaki Grünheide fabrikasını büyütmek için 3 milyar avroluk yatırım yapacağını duyurdu.

Mercedes frene bastı, Tesla Almanyada kesenin ağzını açtı

CYBERCAB İÇİN DEV ÜRETİM TESİSİ

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa'daki tek üretim merkezi olan Grünheide'deki Gigafactory tesisine yeni bir üretim binası inşa edilmesinin planlandığı belirtildi.

Mercedes frene bastı, Tesla Almanyada kesenin ağzını açtı

Yeni tesisin, tam otonom robotaksi olarak hizmet verecek "Cybercab" modelinden yılda 1 milyon adede kadar üretim yapma kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ TESLA FABRİKASI

"Bu adım, dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş Tesla fabrikasının temellerini burada, Grünheide'de atıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, 3 milyar avroluk bütçenin yeni üretim binasının yanı sıra ek tesisler ve yeni bir atık su arıtma tesisinin inşası için de ayrıldığı kaydedildi.

İnşaat ve üretim planlama alanlarında yüzlerce yeni çalışan arandığı belirtilen açıklamada, yıl sonuna kadar ruhsat başvurusunun yapılacağı, inşaatın 2027'nin ilk yarısında başlayacağı ve seri üretimin 2029'da hedeflendiği vurgulandı.

Mercedes frene bastı, Tesla Almanyada kesenin ağzını açtı

TESLA İSTİHDAMINI ARTIRMATA DEVAM EDİYOR

Satışların durgunlaştığı dönemde genişleme planlarını geçici olarak askıya alan Tesla, son dönemde artan taleple birlikte istihdamını artırmaya devam ediyor.

Mart 2022'de faaliyete geçen ve çalışan sayısı bir dönem 11 binin altına gerileyen fabrikada, ekim ayı itibarıyla 12 bin 600 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Şirket ayrıca haftalık üretim kapasitesini 7 bin 500 araca (yıllık yaklaşık 375 bin araç) çıkarmayı ve batarya hücresi üretimini genişletmeyi planlıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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