Merkez Bankası rezervleri 150 milyar dolar oldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı