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    • Merkez Bankası rezervleri yine geriledi! İşte kasadaki miktar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası rezervleri yine geriledi! İşte kasadaki miktar
    Merkez Bankası, Rezervler, TCMB, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkez Bankası rezervleri beşinci haftada da geriledi. Toplam rezervler 2 Şubat haftasında 1,71 milyar dolar azalışla 135,44 milyar dolara düştü. Döviz rezervleri 2,62 milyar dolar azalırken, altın rezervleri 900 milyon dolar arttı.

    Merkez Bankası rezervleri beşinci haftada da gerilemeye devam etti. Toplam rezervler 2 Şubat haftasında 1 milyar 716 milyon dolar azalışla 137 milyar 159 milyon dolardan 135 milyar 443 milyon dolara düştü.

    DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI, ALTIN REZERVLERİ ARTTI

    Merkez Bankası'nın döviz rezervleri aynı dönemde 89,15 milyar dolardan 86,53 milyar dolara geriledi. Böylece döviz rezervlerindeki haftalık düşüş 2,62 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Altın rezervleri ise yükseldi. 26 Ocak'ta 48 milyar dolar olarak kayıtlara geçen altın rezervleri, geçen hafta 48,9 milyar dolara ulaştı.

    MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ 5 HAFTADIR DÜŞÜYOR

    Merkez Bankası toplam rezervleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yükselişe geçmişti. 12 hafta boyunca artan rezervler, 22 Aralık'ta 145,45 milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştı.

    Ancak daha sonra toplam rezervler gerilemeye başladı. Rezervler 29 Aralık haftasında 145,45 milyar dolardan 141,60 milyar dolara geriledi.

    5 Ocak haftasında rezervler 139,8 milyar dolara düştü.

    12 Ocak haftasında ise rezervler 200 milyon dolar azalarak 139,6 milyar dolar düzeyindeydi.

    19 Ocak haftasında rezervler 1,7 milyar dolar azalarak 138,09 milyar dolar oldu.

    26 Ocak haftasında ise rezervler 930 milyon dolar daha gerileyerek 137,15 milyar dolara indi.

    Geçen haftaki son düşüşle Merkez Bankası rezervlerindeki azalış serisi beşinci haftaya taşınmış oldu.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıRezervlerTCMB
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri yine geriledi! İşte kasadaki miktar
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