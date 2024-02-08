Cevdet Akçay'dan dikkat çeken açıklama: 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz

2024 yılının ilk enflasyon raporunu açıklandı. Haziran ayında Merkez Bankası'nın nasıl bir durumda olduğunu anlatan Akçay, "Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" dedi. Enflasyonda yüzde 36 hedefinin iddialı olduğuna yönelik yorumlara da cevap veren Akçay, "İddiasız hedef ortaya koyan merkez bankası bence oksimorondur zaten" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuştu. Haziran ayında Merkez Bankası'nın ekonomi ile bağlantısının kopuk olduğunu belirten Akçay, "Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" dedi.

"BİZ 7 AYDIR BU BAĞLANTILARI İHDAS EDİYORUZ"

Enflasyon hedefinin neden yüzde 36 seviyesinden yukarı yönlü revize edilmediğini açıklayan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz durumu size hatırlatayım. Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz.

"ENFLASYON HEDEFİNDE İDDİASIZ MERKEZ BANKASI OKSİMORONDUR"

Çok zor, modellemeyi bilen arkadaşlar dediğimi iyi anlayacaktır. Çok zor değil imkansıza yakın. Enflasyonda yüzde 36 hedefini değiştirmekten ziyade, o hedefe bizi sürekli yakınsatacak önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz çünkü bu normalleşme süreci, biriken veri ile bağlantıların tekrar kurulmasıyla birlikte uygun ortamı sağlayacak.

Enflasyonda 36 hedefi iddialı mı? Evet iddialı. Ama iddiasız hedef ortaya koyan merkez bankası bence oksimorondur zaten. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyonu aşağı indirmekte veya enflasyonu düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğuna biz fena halde inanıyoruz. Hedefin imkansız olduğunu gördüğümüzde gerekli tedbirleri alırız" dedi.