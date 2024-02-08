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    • Piyasalar TCMB Başkanı Karahan’a kilitlendi! ‘Daha fazla faiz artışı’ sinyali gelecek mi?

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Piyasalar TCMB Başkanı Karahan’a kilitlendi! ‘Daha fazla faiz artışı’ sinyali gelecek mi?
    Merkez Bankası, Faiz, Tl, Dolar, Piyasalarda Son Durum, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Piyasalar bugün, TCMB Başkanı Karahan’ın Enflasyon Raporu toplantısında vereceği mesajlara odaklandı. Öncesinde 8 Şubat dolar işlemleri; 30,5950 seviyelerinden güne yatay bir başlangıç yaptı. Türkiye’ye son dönemde ilgi gösteren yabancı yatırımcılar, raporlarında “sıkı para politikasının uzun süre devam ettirilmesi” yönünde beklentilerini dile getirmişlerdi. Bu anlamda yeni Başkanın ilk toplantısında faiz oranlarının seyrine yönelik “şahin” mesajlar vermesi halinde, TL varlık fiyatlarında da pozitif yansımaların yaşanabileceği öngörülüyor. 

    Türkiye Gazetesi Özel- Türkiye’de para politikasının seyri; döviz kurları, TL’nin değeri ve enflasyon açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda piyasaların önünde bugün önemli bir gündem maddesi bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu bugün saat 10.30’da düzenleyeceği toplantı ile açıklıyor. Bu toplantı aynı zamanda Karahan’ın göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesi de olacak. Karahan, TCMB Başkanı olduktan sonra “Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız” mesajını vermişti. 

    8 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI

    Enflasyon Raporu toplantısı öncesinde döviz kurlarında yatay bir görünüm izleniyor. 
    8 Şubat sabah işlemlerinde dolar, 30,5950’den fiyatlanıyor. Euro’da ise ilk işlemler 32,9925’ten geçiyor. 
    Analistler, yüksek fonlama oranlarının TL’yi desteklemeye devam ettiğini, dolarda en kısa vadede 30,50’nin destek ve 30,80’in direnç olarak izlenmesi gerektiğini belirtiyor. 

    YENİ BAŞKAN HANGİ MESAJI VERECEK?

    TCMB’nin odak noktasının “enflasyonu düşürmek” olduğu biliniyor. Dolayısıyla yeni Başkan Karahan’ın bu yönde güçlü mesajlar vermesi pozitif karşılanacak. Piyasa, TL’nin değeri ile faiz oranlarının seyrine yönelik mesajlara özellikle odaklanacak. Ocak ayında açıklanan enflasyona dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Yüzde 6,70 olan bir ocak enflasyonu gördük. 2024’ün tamam için yüzde 36’lık yıllık hedefe ulaşabilmek için bundan sonra enflasyonun her ay yüzde 2,6 gelmesi gerekiyor. Bu çok mümkün değil” şeklinde konuştu.

    ENFLASYONDA BEKLENTİ 

    Merkez Bankası’nın belki de seçimlerden sonra öngörülerinde bir değişiklik olabileceğini ifade eden Alkin, “Yeni Başkanın, bu süreçlerde daha sessiz ve dikkatli olacağını düşünüyorum. Kızıldeniz gerginliği ve Panama’da kuraklık sebebiyle gemilerin geçememesi gibi sebepleri düşünürsek; taşımacılık maliyetleri de kaçınılmaz olarak yükselecek. Enflasyon konusunda pembe bir tablo yok. Bu sene sonunda yıllık bazda yüzde 45 görülebilir” öngörüsünü paylaştı. 

    TL’DEN DÖVİZE EĞİLİM VAR MI?

    Mevduat faizlerinin son dönemde gerilediği ve vatandaşların dövize bir miktar eğilim göstermeye başladığı uyarısında da bulunan Alkin, “Yeni başkan atanır atanmaz yabancı raporlarında da artış var. 500 baz puan daha faiz artışı beklentisine yönelik raporlar yazılıyor. Çünkü yabancılar TL varlıklara yatırım yaptılar. Bu raporlarla bir mesaj vermeye çalışıyorlar. TCMB’den en azından ‘Uzun süre faizler burada kalacaktır’ şeklinde mesaj almak istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıFaizTlDolarPiyasalarda Son Durum
    Haberler > Ekonomi > Piyasalar TCMB Başkanı Karahan’a kilitlendi! ‘Daha fazla faiz artışı’ sinyali gelecek mi?
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