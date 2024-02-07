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    • Dolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyor
    Dolar, Dolar Ne Kadar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dolarda son dakika… 7 Şubat dolar fiyatı 30,60’a yakın seviyelerden güne başladı. Dünkü kapanışa göre kurda sınırlı bir yükseliş gözlemlenirken; Euro tarafında ilk işlemler 32,9500 seviyesinden gerçekleşiyor. FED bölge başkanlarından Mester ve Kashkari’den faiz indirimi için “bekleme” sinyali gelirken; içeride, ocak ayı TÜFE rakamlarının ardından gözlerin çevrildiği dolarda, 31,00 seviyesi kritik direnç olarak takip ediliyor. 

    Türkiye Gazetesi Özel- ABD’de güçlü gelen son ekonomik verilerin ardından FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin en erken mayıs ayına kayması, dolar tarafındaki fiyatlamaları da etkilemeye devam ediyor. Hafta başında 104,60 ile yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksinde bir miktar geri çekilme yaşandı. DXY 104,00 seviyesinin hemen üzerinden yeni güne başladı. ABD 2 Yıllık Tahvil Faizi de pazartesi günü gördüğü 4,48 seviyesinden aşağı yöneldi ve 4,40’a yakın bölgede dengelenmeye çalışıyor.

    7 ŞUBAT DOLAR FİYATLARI

    Doların gücüne dair küresel göstergelerde bir miktar gevşeme yaşansa da, iç piyasalarda ılımlı bir yükseliş gözlemleniyor. 
    7 Şubat dolar fiyatı 30,5980 seviyelerinden yeni güne başladı. Kurda dünkü kapanış 30,5500 seviyelerinden gerçekleşmişti. 
    7 Şubat sabah işlemlerinde Euro ise 32,9500 seviyelerinden fiyatlanıyor. 

    DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

    Analistler, dolar endeksi ve ABD tahvillerinde her ne kadar bir miktar gevşeme yaşansa da kısa vadeli güçlü görünümün korunduğunu, özellikle DXY tarafında 103,50 seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviye üzerinde kalındıkça kurlarda stresin devam edebileceğini belirtiyor. Dolar/TL için kısa vadede 30,50 seviyesinin destek, 31,00 seviyesinin ise direnç olarak takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor. 

    FEB BÖLGE BAŞKANLARI KONUŞTU

    FED’in bölge başkanlarından da ABD ekonomisi ve muhtemel faiz indirimlerine dair önemli açıklamalar geliyor. Yüzde 2’lik enflasyon hedefine vurgu yapan Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, “Bu yolda daha fazla ispata ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunu destekleyecek verileri görmeden erken ve hızlı faiz indirimine gitmek hata olabilir. 2024 için üç faiz indirimi beklentim sürüyor” dedi. 

    MARTTA İNDİRİM İHTİMALİ DİPTE

    Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari da “Enflasyon düşüyor. Ama hedefimiz belli ve yıllık bazda %2’ye varmak için işimiz tamamlanmadı” ifadelerini kullandı. Bu arada son projeksiyonlara göre FED’in mart ayında faiz indirimi ihtimali de yüzde 15’lere kadar gerilemiş durumda.

    GÖZLER PETROL STOKLARINDA

    Dış piyasalarda bugün veri gündemi sakin. ABD’de açıklanacak Haftalık Ham Petrol Stokları; küresel dolar fiyatları ve petrol fiyatları üzerinde sınırlı düzeyde etkili olabilir. Geçen hafta 1,23 milyon varil artış kaydeden petrol stoklarında, bu hafta 2,13 milyon varil yükseliş bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek stok artışları, ülkedeki tüketimin yavaşladığı ve dolayısıyla ekonomik aktivitede de bir miktar soğuma yaşandığı anlamına gelebileceği için; dolar endekinde bir miktar baskı oluşabilir.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DolarDolar Ne Kadar
    Haberler > Ekonomi > Dolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyor
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