Piyasalar 6 Şubat'ta nasıl kapandı? Döviz durdu, borsa ve altında yükseliş sürdü

Dolar, altın ve borsada son dakika… 6 Şubat dolar kapanış fiyatı 30,55 ile yatay seviyelerden gerçekleşti. Ons altın iki haftanın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımları ile birlikte 2035 doları geçerken, Kapalıçarşı’da gram altın yeniden 2075 seviyesini aştı. BİST100 endeksi 8890 ile yeni rekor kapanışını gerçekleştirdi. Borsada 2024 yılının başından itibaren gerçekleşen yükseliş ise endeks bazında yüzde 16,33 seviyesine ulaşmış oldu.

Türkiye Gazetesi Özel- Borsa İstanbul yükseliş hareketini ve rekor serisini bugün de sürdürerek, emin adımlarla 9000 puana doğru ilerliyor. BİST 100 endeksi 6 Şubat işlemlerinde yüzde 1,05 primle 8,869.14 puandan kapanış gerçekleşirdi. Endeks gün içerisinde en yüksek 8,890 puanı gördü.

Dolar bazında 290 dolar seviyesine gelen endekste toplam işlem hacmi, yaklaşık 125,50 milyar TL olarak gerçekleşti. İşlem hacmine 14,75 milyar TL ile Türk Hava Yolları başı çekerken; onu Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester, Pektim ve Akbank takip etti.

6 ŞUBAT'TA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST100 endeksine dahil hisseler arasında Vestel ve SDT Uzay Savunma Teknolojileri yüzde 9,96 primle en çok kazandıranlar arasında yer aldı. MIA Teknoloji, Tatlıpınar Enerji ve ALFA Solar da yüzde 7-9 arası primle ilk 5’te yer aldı. Borusan Yatırım, Türk Traktör, Türk Telekom, Borusan ve Kocaer Çelik ise yüzde 2,22-1,18 arası değer kaybıyla gerileyen hisseler arasında ilk sıralarda yer aldı.

6 ŞUBAT DOLAR VE ALTIN FİYATLARI

Döviz kurlarında yatay bir gün geride kalırken altın fiyatlarında tepki hareketinin devam izlendi.

6 Şubat dolar kapanış fiyatı 30,5560, Euro kapanış fiyatı 32,8570 seviyesinden gerçekleşti.

Dün 2014 dolara kadar gerileyen ons altın bugün TSİ 18.50 itibarıyla 2037 dolara kadar yükseldi.

6 Şubat Kapalıçarşı Gram Altın kapanış fiyatı 2076 seviyelerinden gerçekleşti.

Çeyrek Altın satış fiyatı 3 bin 442, Yarım Altın 6 bin 863 ve Tam Altın 13 bin 6632 TL oldu.

YABANCI TAVSİYELERİ DEVAM EDİYOR

Yabancı yatırım bankalarından Türkiye ile ilgili tavsiyeler gelmeye devam ediyor. JPMorgan tarafından bugün paylaşılan bir raporda, bazı bankaların sermaye benzeri tahvillerinin cazip olduğu belirtildi ve 'ağırlığını azalt' yönündeki tavsiyeler tan 'nötr' seviyesine revize edildi.

ENFLASYONDA ZAYIFLAMA BAŞLAYACAK

Merkez Bankası bugün Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu da yayımladı. Raporda, geçen ay enflasyonda gerçekleşen yükselişin ardından, fiyat artışları ana eğiliminde, bundan sonraki süreçte zayıflama yaşanacağının değerlendirildiği aktarıldı.

Ocak ayında yüzde 6,70 ile beklentinin hafif üzerinde gelen TÜFE; yıllık bazda da sınırlı bir yükselişle yüzde 64,86 olarak gerçekleşmişti.