Tesla hisseleri dibe vurdu! Şirketin değeri 1 ayda 193 milyar dolar eridi 

Elektrikli araç üretiminde dünyada rekabet artarken, bu süreçte ABD’li Tesla’nın da tahtı sallanmaya başladı. 28 Aralık’ta en yüksek 265 doları gören Tesla hisseleri, beklentileri karşılamayan bilanço ve geleceğe dair düşük beklentiler sebebiyle hızla düşüş trendine girdi. Dünkü işlemlerde 175 doları gördü. Tesla hisseleri kısa sürede yüzde 34 değer kaybederken; şirket değeri de bu süreçte yaklaşık 193 milyar dolar gerileme ile, 567 milyar dolar sınırına çekildi. Analistler, hissenin 150 dolara kadar gerileyebileceğini, önümüzdeki 12 aylık süreçte ise ortalama 224 doların görülebileceğini tahmin ediyor. Bu arada Tesla’nın işlem gördüğü Nasdaq endeksi ise son bir ayda yüzde 5 yükselerek, 6 Şubat itibarıyla 15,597 puandan kapandı.

Türkiye Gazetesi / Ömer Faruk Bingöl - Dünyada hızla trend haline gelen elektrikli araç üretimi konusunda rekabet artarken, en büyük ve öncü üretici konumunda bulunan ABD’li Tesla’nın da tahtı sallanmaya başladı. Yaklaşık 200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın şirketinde, beklentilerin altında kalan son bilançonun ardından kan kaybı devam ediyor.

5 HAFTADA %34 DEĞER KAYBI

28 Aralık’ta en yüksek 265 doları gören Tesla hisseleri, hızla düşüş trendine girerek dünkü işlemlerde 175 dolar seviyesini test etti. 5 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleşen bu düşüş, Tesla hisselerinde yaklaşık yüzde 34’lük bir gerilemeye işaret etti. Ardından bir miktar tepki alımlarının geldiği hisse, 181 dolardan günü tamamladı. Şirketin son piyasa değeri 567,35 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam aralık ayında en yüksek 760 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

SON 9 AYIN DİBİNDE!

Tesla hisseleri bu seviyeleri en son Mayıs 2023’te test etmişti. Bir başka deyişle Tesla, son 9 ayın dibine geriledi. Hisse, 2023 yılının temmuz ayında 300 dolar sınırına kadar yükselmişti. Hissenin son bulunduğu seviyeler teknik analiz için kısa vadeli önemli ortalamalar olan 22 günlük ortalama (213 dolar) ve 5 günlük ortalama (187 dolar) seviyesinin de altında konumlanıyor. Bu süreçte ABD borsalarının zirve seviyeleri görmesi de dikkat çekti. Tesla’nın da işlem gördüğü Nasdaq endeksi ise son 1 ayda yüzde 5 yükselerek 6 Şubat itibarıyla 15,597 puandan kapandı.

150 DOLARA DÜŞER Mİ?

Analistler 180 dolar seviyesinin hisse için kritik bir destek olduğu, bu seviyenin altında kalıcılık halinde 150 dolara varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Hissede en kritik direnç olarak 195 dolar seviyesi gösteriliyor. Tesla hisselerinin 195 dolar ve üzerinde konumlanması halinde yatırımcıların kendilerini daha güvende hissetmeye başlayacağı belirtiliyor.

TESLA’DA NELER OLUYOR?

Dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Mercedes, Ford ve GM ile birlikte birçok Çinli üretici, elektrikli araç üretimine son dönemde hız verdiler. Bu rakipler Tesla'nın da pazar payını düşürmeye başladı. Tesla, 2023’ün ilk çeyreğinde ABD'deki toplam elektrikli araç satışlarından yüzde 62 oranında pay alıyordu. Bu oran 2023’ün son çeyreğinde yüzde 50’ye kadar geriledi. Üstelik ABD’de elektrikli araç satışlarının %40 oranında arttığı ve Tesla’nında pazar payını korumak için fiyatları düşürdüğü bir dönemde yaşandı bunlar.

BİLANÇO BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Hem pazar payında gerileme hem de rekabet sebebiyle araç fiyatlarındaki ucuzlama, Tesla’nın kârlılık oranlarında daha düşük artışları beraberinde getirdi. Tesla’nın cirosu 2023'ün son çeyreğinde, geçen yılın aynı ayına göre sadece %3 artarak 25,2 milyar dolar oldu. Şirketin çeyreklik dönemde net kârı ise 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu finansallar piyasa beklentilerinin de altında kaldı. Son olarak Alman şirketi SAP da Tesla’dan araç alımlarını durduracağını açıklamıştı.

2024 HEDEFLERİ AŞAĞI REVİZE EDİLİYOR

Tesla'nın 2024 yılında dünya genelinde 1,93 milyon adet araç teslim edeceği bekleniyor. Bu rakam sadece yüzde 7'lik bir büyümeye işaret ediyor. Bu arada Stockanalysis sitesinin, Wall Street’te 30 analistin tahminlerine göre yaptığı değerlendirmeye göre, Tesla hissesi için 12 aylık fiyat tahmini ortalaması 224,23 dolara işaret ediyor. Buna göre, son hisse fiyatı olan 181,06'ya göre %23,84'lük bir yükseliş öngörülüyor. Yine 36 hisse senedi analistinin ortalama puanı ise "Tut" şeklinde değerleniyor.

ELON MUSK NE DÜŞÜNÜYOR?

Şirketi ve elektrikli araç piyasası hakkında son dönemde çeşitli açıklamalarda bulunan Elon Musk ise 2024 yılında özellikle Çinli üreticilerin elektrikli araç üretiminde ön plana çıkabileceğini, yüksek seyreden faiz oranları ve düşük talep sebebiyle de pazarda daralmaların yaşandığını ifade ediyor.

