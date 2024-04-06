Mevduat faizleri zirvede! 500 bin lira yatıran aylık 27 bin lira alıyor 

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat oranları yıllık 64,30 ile yeni zirve seviyeleri gördü. 100 bin TL parası olan, 32 günde 5 bin 340 TL getiri elde etmeye başladı. 500 bin TL’yi bankaya yatıranlar ise aynı vadede 26 bin 703 TL gelire kavuşabiliyor. İşte son rakamlar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Daha güçlü TL, dolarizasyonun azalması ve enflasyonist baskıların hafiflemesi için uygulanan politikalarla birlikte, TL mevduat faiz oranlarında da yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan 29 Mart haftası verilerine göre, 1-3 ay vadeli mevduatlar için uygulanan faiz oranı ortalama yüzde 64,30 olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta yüzde 59,52 olarak duyurulan bu oran, aynı zamanda son haftaların en yüksek artışını da gerçekleştirmiş oldu.

TOPLAM MEVDUAT AZALDI

Tasarruf sahiplerinin seçimlerden önceki hafta eğilimlerine bakıldığında ise bankalardaki toplam mevduat miktarının 91,79 milyar lira azaldığı ve 15,92 trilyon liraya gerilediği görüldü. Faizler artarken mevduatta yaşanan gerilemenin, fiziki banknot talebindeki artıştan ve altın başta olmak üzere kıymetli madenler tarafında geçişten kaynaklanabileceği belirtiliyor. Bu arada son mevduat oranlarının, yüzde 50 olan politika faiz oranının oldukça üzerinde seyrettiği izleniyor. Buna göre bankada parası olanların elde ettiği mevduat getirisinde de artışlar yaşandı.

100 BİN… 250 BİN… 500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

Bankalar ağırlıklı olarak mevduatları en kısa 32 gün vade ile bağlıyorlar. Buna göre yıllık 64,30 oranla bağlanan mevduatların getirisi, 32 gün vadede şöyle gerçekleşiyor:

-100 bin TL’ye; 5 bin 340 TL

-250 bin TL’ye; 13 bin 352 TL

-500 bin TL’ye; 26 bin 703 TL

-750 bin TL’ye; 40 bin 55 TL

-1 milyon TL’ye; 53 bin 407 TL