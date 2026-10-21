Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Nisan 2027’ye kadar devam edecek. Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları kapsayan uygulamada, kurala uymayanlara 6 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca kış lastiği takmayan araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek.

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Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak. Beş ay sürecek uygulama, 15 Nisan 2027’de sona erecek.

Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunluluk, 2025 yılında yapılan düzenlemeyle 15 Kasım-15 Nisan olarak değiştirilmişti. Böylece kış lastiği uygulamasının süresi dört aydan beş aya çıkarılmış oldu.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANA 6 BİN TL CEZA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanıyor. 2026 yılında yapılan yasal düzenlemeyle Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan ceza tutarı 6 bin TL olarak belirlendi.

Milyonlarca araç için geri sayım! Takmayan trafiğe çıkamayacak, 6 bin TL cezası var

TAKMAYAN TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Denetimler, yetkili kamu kurumlarının görevlilerince gerçekleştirilecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğunu yerine getirmeyen araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek.

HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçlarda belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Milyonlarca araç için geri sayım! Takmayan trafiğe çıkamayacak, 6 bin TL cezası var

HUSUSİ OTOMOBİLLERDE ZORUNLU MU?

Hususi otomobiller için ise Türkiye genelinde otomatik olarak geçerli bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak valilikler, il sınırları içerisindeki hava ve iklim şartlarını dikkate alarak uygulama kararı alabiliyor. Ayrıca valilikler, belirlenen tarih aralığını birer ay öncesine ve sonrasına uzatabiliyor. Bu nedenle özel araç sahiplerinin bulundukları ildeki duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ SADECE KAR YAĞDIĞINDA GEREKMİYOR

Kış lastikleri, yalnızca karlı ve buzlu yollarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda da yol tutuşuna katkı sağlıyor. Soğuk havalarda yaz lastiklerinin performansı düşebildiğinden, kış lastikleri fren mesafesi ve araç kontrolü açısından önem taşıyor.

Yetkililer, sürücülerin lastiklerin diş derinliğini ve uygunluk işaretlerini kontrol etmesini, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları bulundurmasını öneriyor. Patinaj zinciri bulundurmak veya kullanmak, kış lastiği zorunluluğunun yerine geçmiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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