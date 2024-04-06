Milyonları ilgilendiren 5 düzenleme geliyor! Bayram sonrası Meclis'te olacak
Ekonomi Haberleri
Ramazan Bayramı sonrası Meclis'te yoğun bir ekonomi gündemi olacak. Kripto para yasası, vergi istisnaları, yüzde 25 kira artış sınırı, kayıt dışılıkla mücadele ve enerji rehberliği gibi milyonları ilgilendiren 5 düzenlemenin bayram sonrası Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Öte yandan Bakan Şimşek'in ajandasındaki bilgilerde ortaya çıkarken, asgari ücret ve memur zamlarıyla ilgili tarihler dikkat çekti.
Seçim bitti, gözler Ramazan Bayramı sonrası Meclis'e gelecek düzenlemelere çevrildi. Hükümetin öncelikli hedefi enflasyon. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yol haritasını belirledi. Sabah'ta yer alan habere göre, bayram sonrası 5 düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.
BAYRAM SONRASI MECLİS'E GELECEK DÜZENLEMELER
Meclis’in gündemine gelecek 5 düzenleme ise şöyle:
- Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.
- Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.
- Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.
- Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.
- Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.
BAKAN ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 4 KRİTİK MADDE
Kalıcı refah artışını sağlamak isteyen Bakan Şimşek'in olmazsa olmazı tek haneli enflasyon. İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:
- Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek.
- Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak.
- Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek.
- Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak.