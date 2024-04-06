Milyonları ilgilendiren 5 düzenleme geliyor! Bayram sonrası Meclis'te olacak

Düzenleyen: Mesut Şahin 6 Nisan 2024 16:04 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 16:14 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Ramazan Bayramı sonrası Meclis'te yoğun bir ekonomi gündemi olacak. Kripto para yasası, vergi istisnaları, yüzde 25 kira artış sınırı, kayıt dışılıkla mücadele ve enerji rehberliği gibi milyonları ilgilendiren 5 düzenlemenin bayram sonrası Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Öte yandan Bakan Şimşek'in ajandasındaki bilgilerde ortaya çıkarken, asgari ücret ve memur zamlarıyla ilgili tarihler dikkat çekti.