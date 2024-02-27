"Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak" iddiaları yalanlandı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak" iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak" iddialarının gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı. Piyasada tedirginlik oluşturmaya çalışıldığını belirten Merkez, her iki iddiayı da kesin bir dille yalanladı.
Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kaynak: Türkiye Gazetesi