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    • Haberler > Ekonomi > "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak" iddiaları yalanlandı 

    "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak" iddiaları yalanlandı 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    &quot;Misafir vergisi geliyor&quot; ve &quot;Emekli maaşlarından kesinti yapılacak&quot; iddiaları yalanlandı 
    Emekli, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak" iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak" iddialarının gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı. Piyasada tedirginlik oluşturmaya çalışıldığını belirten Merkez, her iki iddiayı da kesin bir dille yalanladı.

    Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Misafir vergisi geliyor” ve “Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak” iddiaları doğru değildir.
     
    Kira geliri olan mal sahiplerinin beyanname vererek vergisini ödemesi gerekmektedir. Konutta ikamet eden sakinlerin dışında, evde başkalarının misafir edilmesinden kaynaklı herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir. “Misafir vergisi” adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır.
     
    Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir.
     
    Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."
     
     
    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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