Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin kredi notunu, artan devlet borcu ve faiz geri ödeme maliyetlerini gerekçe göstererek Aaa'dan Aa1'e düşürdü.

Moody's, Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu bir kademe düşürerek 'Aaa' seviyesinden 'Aa1' seviyesine indirdi. Kurum, bu karara gerekçe olarak artan kamu borcunu ve benzer nottaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olan faiz yükünü gösterdi.

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