Moody’s, kredi notunu iki kademe birden yükseltti... Türkiye’ye yatırımlar daha da hızlanacak

SAMET EKER ANKARA - Fitch ve Standard&Poor’s’un ardından bir kredi notu artışı da Moody’s’den geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 basamak artırarak B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltirken, kredi notu görünümünü ise ‘pozitif’ olarak korudu. Kredi derecelendirme kuruluşunun iki basamak birden not artışının bir ilk olduğuna dikkat çeken ekonomistler Moody’s’in kararını diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının izleyeceğini ve Türkiye’ye daha fazla yabancı sermaye girişi olacağını bildirdi.

SERMAYE GİRİŞİ ARTACAK

Yatırım Danışmanı ve Ekonomist Üzeyir Doğan not artışında Türkiye’nin gri listeden çıkışının etkili olduğunu dile getirdi. Doğan, şunları kaydetti: Bu orta ve uzun vadede, Türkiye’ye yönelik sermaye girişini destekleyecek bir unsur. Türkiye’nin son zamanlarda not artışları, gri listeden çıkma haberleriyle manşet oluyor olması da yabancının Türkiye’ye bakış algısını da pozitife çeviren bir başka unsur. Geçmiş dönemde not indirimleriyle, döviz krizleriyle, gri listelere almayla, kamu bankalarına yönelik yürütülen davalarla, F35 projesinden çıkarılmak gibi sürekli olumsuz haberlerle manşet olan bir ülke konumundan, daha pozitife çevrilmiş bir ülke konumuna geldik. Yabancı yatırımcılar ve sermaye kaynakları yönünü Türkiye’ye çevirdi. Çünkü bu yıl itibarıyla ciddi seviyede yabancı yatırımcı girişi tahvil ve bono piyasasında görüldü. Bu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararlarına olan güveninden kaynaklandı. Geçtiğimiz günlerde BYD’nin otomotiv sektörüne yatırımı gerçekleşti ve doğrudan sermaye girişi açısından çok önemliydi. Uzun zamandır böyle bir sermaye girişi olmuyordu.

FITCH VE S&P NOT ARTIRIMINA GİDEBİLİR

Ekonomist Dr. İsmet Demirkol ise Moodys’in kararının Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) gerilemesine katkı sağlayacağını, S&P ve Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmasının beklenebileceğini ifade etti. Demirkol, bu kararın özellikle 2025’te Türkiye’ye yabancı sermaye girişinin önünün açılabilmesi için de katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, kararın doğrudan yabancı yatırım girişlerinin kalıcı hâle gelmesinde büyük katkı sağlayabileceğini söyledi. Demirkol “Türkiye özellikle yapısal reformlar dediğimiz; yeşil enerji, altyapı ve sanayi-teknoloji 4.0 yatırımlarımızın artması sonucunda Moody’s’in not artışının devamının gelmesi aynı zamanda diğer kredi değerlendirme kuruluşlarının da not artışlarının devam etmesi, 2025’te Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım girişinin artmasının hem enflasyonla mücadeledeki gelişmeye katkı hem de cari işlemler dengesinin finansmanına olumlu süreci getireceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

ASH: DAHA FAZLASI GELECEK

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de 2 kademe not artırımının nadiren görüldüğüne dikkati çekti. Bu kararın Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu konusunda Standard & Poor’s’un ve Fitch Ratings’in ne kadar gerisinde olduğunu ve onlara yetişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in reformlarının etkisini gösterdiğini söyledi. Ash “Türkiye’nin kredi notunun 2 kademeli yükseltilmesi ve olumlu görünüm, daha fazlasının geleceğini gösteriyor” dedi.