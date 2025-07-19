Suriye ve İsrail, Türkiye'nin de kabul ettiği ateşkeste anlaştı!

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ve Suriye'nin Türkiye, Ürdün ve komşularının da kabul ettiği bir ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalarla başlayan ve İsrail'in Şam başta olmak üzere bölgeye başlattığı saldırılarla daha da şiddetlenen gerilime ilişkin açıklama yaptı.

SURİYE VE İSRAİL ANLAŞTI

Barrack, Suriye ve İsrail'in Türkiye'nin de kabul ettiği bir ateşkeste anlaştığını açıkladı. Suriye Özel Temsilcisi, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve birlikte yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmeye çağırıyoruz." diyerek Ahmet Şara liderliğinde Suriye'nin bir bütün olması gerektiğini vurguladı.

TÜM SURİYELİLER BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALI

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Barrack şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ABD’nin desteğiyle, Türkiye, Ürdün ve komşu ülkelerin desteklediği bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardılar. Dürzîlere, Bedevîlere ve Sünnîlere silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı duymaya ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz’da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşandı.