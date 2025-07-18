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Suriye ordusundan Halep'te terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sevkiyat

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye ordusundan Halep&#039;te terör örgütü PKK/YPG&#039;ye karşı sevkiyat
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şam yönetimi terör örgütü PKK/YPG'nin 15 Temmuz'da Deyr Hafır'da Suriye ordusuyla çatışmasının ardından harekete geçti. Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'in doğusuna sevkiyat yaptı.

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG hareketliliğine karşı Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesine takviye asker gönderdiği bildirildi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin 15 Temmuz'da Deyr Hafır'da Suriye ordusuyla çatışmasının ardından bölgeye takviye unsurlar göndermesi üzerine tedbir aldı.

Bu kapsamda, Suriye güvenlik güçleri de Halep'e bağlı Münbiç'ten Deyr Hafır'a asker ve silah sevkiyatı yaptı.

Suriye ordusundan Halep'te terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sevkiyat - 1. Resim

TERÖR ÖRGÜTÜ ŞAM YÖNETİMİ İLE ÇATIŞMIŞTI

Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in de güney eksenine denk düşen Deyr Hafır bölgesinde, 15 Temmuz günü Suriye ordusuyla çatışmaya girmişti.

PKK/YPG birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yapmıştı.

Suriye ordusundan Halep'te terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sevkiyat - 2. Resim

Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı 150 kadar pikap akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaşmıştı.

Sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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