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Cuma günü tırnak kesilir mi? İşte sünnet olan tırnak kesme günleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cuma günü tırnak kesilir mi? İşte sünnet olan tırnak kesme günleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tırnak kesmek hem insan sağlığı açısından hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin önemli sünnetleri arasındadır. Bu noktada Cuma günü tırnak kesilir mi? sorusunun cevabına ilişkin müslümanlar araştırma yapmaya başladı.

İslamiyette temizlik esastır. Bu nedenle müslümanlar hem temizliğine hem de sağlığına dikkat eder. Tırnak temizliği de müslümanların dikkat etmesi gerek önemli noktalardan biridir.

Tırnak temizliğiyle ilgili, Peygamber efendimiz, yanına gelen birine, ''Tırnakların kuş tırnağı gibi uzamış, içi pislik doludur'' buyurarak, tırnakların temiz olmasını emretmiştir. (Taberani)

Peki, Cuma günü tırnak kesilir mi? İşte, sünnet olan tırnak kesme günleri...

Cuma günü tırnak kesilir mi? İşte sünnet olan tırnak kesme günleri - 1. Resim

CUMA GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ? 

Cuma günü tırnak kesilir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir.

Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu. (Ebuş-şeyh)

Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek, camiye erken gitmek sünnettir.

Cuma günü tırnak kesilir mi? İşte sünnet olan tırnak kesme günleri - 2. Resim

CUMA GÜNÜ TIRNAKLARINI KESEMEYEN KİMSENİN, DİĞER CUMAYI BEKLEMESİ GEREKİR Mİ?

Hayır, sonraki cumayı beklemeden kesmelidir. (Seadet-i Ebediyye)

Tırnakların Perşembe günü de kesilebileceği buyurulmuştur.

Hadis-i şerifte,Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy. (Deylemi) buyurulmuştur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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