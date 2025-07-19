Nefes kredisi başvurusu bitti mi? TOBB Nefes Kredisi başvurularında son bilgiler

TOBB Nefes Kredisi başvuruları 9-10 Temmuz tarihleri arasında başladı. Başvurulara yoğun ilgi gösterilmeye başladı. 6 ay ödemesiz ve azami 36 ay vadeli Nefes Kredisi belirlenirken Nefes kredisi başvurusu bitti mi? sorusu yeniden gündeme geldi.

TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri, başvuru yapacak kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Nefes Kredisi veren bankalar, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım Bankasıdır.

Başvuru işlemleri ve gerekli evraklar anlaşmalı şubeler üzerinden gerçekleşti. TOBB Nefes Kredisi başvuruları bankaların internet sitesi, mobil uygulamalarından başvuru alınmadı. Peki Nefes kredisi başvurusu bitti mi? İşte, kredi tarihine ilişkin bilgiler...

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

Nefes kredisi başvurusu bitmemiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, TOBB Nefes Kredisi başvurularının 8-9 Temmuz tarihlerinde başladığı belirtildi.

Yapılan yeni açıklamada " TOBB Nefes Kredisi başvuruları Bankaların entegrasyonuna göre 8 - 9 Temmuz tarihlerinde başlamıştır. Toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir. TOBB Nefes Kredisi başvurularının kapandığına ilişkin gazete ve sosyal medyada çıkan haberler kesinlikle doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden alındı

TOBB’un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada başvuruların yalnızca belirtilen bankalardan yapılması gerektiği belirtilirken dolandırıcılık yöntemlerine karşı da uyarı yapıldı.

TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımda başvuruların bankadan yapıldığı da belirtildi. OBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğini vurguladı.