Kargoda Jetpack dönemi... Havadan eve teslimat başlıyor

Kargoda havadan eve teslimat dönemi... Drone ve jetpack teslimatları için pilot uygulamalar başladı.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Pandemi sürecinde online alışverişlerin artmasıyla birlikte kargo sektöründe büyük bir talep artışı yaşandı. İnsanlar evlerinden çıkmadan alışveriş yapabildikleri için kargo şirketlerinin iş hacmi büyük ölçüde arttı. Kargo sektöründeki talep artışı, yeni modelleri ve iş imkânlarını da beraberinde getirdi. Özellikle girişimci kurye modeli ile dağıtıcıların kendi işinin patronu olduğu bir dağıtım sektörü oluşurken, drone ve jetpack teslimatlarında pilot uygulamalar başladı.

Alim Yazlı ve İshak Temel tarafından küçük bir dükkânda iki masa, bir bilgisayar ile işe başlayan Kargoist de pandemide kargomatlar, esnaf teslimat noktaları gibi alternatif dağıtım modelleriyle hizmet verdi. İstanbul’da Kargoist markasıyla başladıkları yolculukta 1.500 aşkın çalışanla büyükşehirler başta olmak üzere 40 ilde hizmet verdiklerini belirten Alim Yazlı “Kargoist olarak bizler moda odaklı küçük paket taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış bir iş modeli oluşturduk. Bu iş modelinde alınan paketleri en az sayıda elleçleme ile hedefe en kısa sürede ulaştırıyoruz. Sektör içerisinde tüm Türkiye geneli bir paketin teslimatı 46,2 saatte tamamlanırken biz bu modelle ortalama 38,5 saatte teslimat yapıyoruz. Özellikle standart teslimat, gün içi teslimat, ertesi gün teslimat, kapıdan iade toplama, teslimat noktaları ile paket teslimi, ekspres teslimatlar ile butik çözümlerde uzmanız” dedi.

Sektörde bir ilk olarak 2021 yılında scooter ile paket dağıtımına başladıklarını hatırlatan Yazlı “Scooter ile dağıtım hem karbon ayak izine katkı sağlarken trafik yoğun olan bölgelerde de teslimat hızımızı artırdık. Şu anda büyük şehirlerin trafik yoğun olan yerlerinde 50 civarında scooter ile teslimatlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca Konya ilinde tüm dağıtımlarımızı elektrikli araçlar ile yapıp Türkiye’de bir ilk olarak teslimatının tamamını elektrikli araçlar ile yapmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni trendlerde drone teslimatı ile jetpack teslimatları var. Şu anda bu modeller test aşamasında ama 2030 yılına kadar artık kullanılmaya başlanılacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de henüz tam yaygınlaşmamış kargomatlar ile teslimat noktaları da trend olarak yaygınlaşacaktır” diye konuştu.

İshak Temel de taşımacılık sektöründe istihdam sorununa dikkat çekerek “Birçok sektörde olduğu gibi kargo sektöründe de çalışma arkadaşı bulmakta zorluklar yaşanıyor. Deneyimli ve nitelikle kurye, dağıtım personeli ile aktarma ve şube alanında iş gücü açığı bulunuyor. Ayrıca yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zekâ ve akıllı lojistik gibi alanlarda uzmanlaşmış personel bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.