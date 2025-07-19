Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? Başrolde Ozan Akbaba var

Aman Reis Duymasın filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geldi. Aman Reis Duymasın filminin konusu merak konusu oldu. Filmin başrollerinde ünlü oyuncu Ozan Akbaba'da yer alıyor. Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? İşte filme ilişkin tüm ayrıntılar...

Aman Reis Duymasın filminin yönetmen koltuğunda Onur Tan otururken senaristliğini Bahadır Özdener üstleniyor.

2019 yapımı film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca gibi karakterleri yeni bir tatil macerasına sürüklüyor.

Peki, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? İşte filme dair tüm detaylar...

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeraltı dünyasının tanınan lider aileleri, şehir merkezinin dışında bir tatil merkezine götürülür. Ancak işler yolunda gitmez ve ailelerin küçük kasabada birçok şey gelir.

Tatil için gelen aileler, büyük şehirden uzakta beklenmedik olaylara ve aksiyon dolu sahnelerle karşı karşıya kalır. Hızır Çakırbeyli liderliğindeki bu grubu asıl endişelendirense bambaşka bir durumdur.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mustafa Üstündağ

Ozan Akbaba

Emir Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu

Hakan Karsak

Savaş Özdemir

Sevinç Gürşen Kıratlı

Sevil Akı

Oktay Kaynarca

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aman Reis Duymasın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlenmiştir. Filmin çekimi ise İstanbul ve Erdek'te gerçekleşti.