MÜSİAD İsrail'le ticaret iddialarına cevap verdi: İftira niteliğinde karalayıcı haberler...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), son günlerde kurum ve üyelerinin İsrail'le ticaret yaptığına yönelik ortaya çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, birkaç MÜSİAD üyesinin ticari faaliyetleri gerekçe gösterilerek tüm üyelerin töhmet altında bırakıldığı belirtildi. İsrail'i net bir biçimde kınadığını belirten MÜSİAD, ortaya atılan iftira niteliğindeki karalayıcı haberlere itibar edilmemesini istedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsrail'le ile ticaret gerçekleştirdiği yönündeki iddialara cevap verdi. İddiaları "İftira niteliğinde karalayıcı haberler" olarak niteleyen MÜSİAD, İsrail'i net bir biçimde kınadı.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MÜSİAD olarak öncelikle Siyonist İsrail’in, Filistin halkına karşı çocuk, kadın, yaşlı demeden gerçekleştirdiği insanlık dışı zulmü hiçbir şekilde kabul etmiyor, bir soykırım olarak niteliyor ve lanetliyoruz. MÜSİAD, milli ve manevi değerlere sahip 14 bine yakın üyesi, 60 bine yakın şirketiyle ve sahip olduğu 34 yıllık birikimiyle gösterdiği duruş neticesinde ülkemizde ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmuş önemli bir kuruluştur.

"KURUMUMUZ TÖHMET ALTINDA BIRAKILMAKTADIR"

Bu söz sahipliği ve etki alanının genişliği, iyi niyetli olmayan bazı çevreleri rahatsız etmiş ve Derneğimizin itibarına zarar verme noktasına taşınmıştır. Toplumsal algıyı yönlendirme gayretiyle ortaya atılan iddia ve hezeyanlarla kamuoyunu meşgul etmektedirler. MÜSİAD olarak bu türlü mesnetsiz iddialarla uzun zamandan beri mücadele etmekteyiz.

Son günlerde de 'birkaç üyemizin İsrail ile gerçekleştirdiği iddia edilen ticari faaliyetleri' gerekçe gösterilerek, kurumumuz ve tüm üyelerimiz töhmet altında bırakılmaktadır. Bu sebeple, kurumumuzu ve tüm üyelerimizi zan altında bırakan iddiaları tüzüğümüz doğrultusunda, titizlikle inceliyor ve kurum içi süreçlerimizi işletiyoruz. Süreçler tamamlandığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

"SİYONİST İSRAİL VE YANDAŞLARIYLA TİCARET YAPANLARI KINIYORUZ"

Açıklamada, Filistin topraklarının işgal edildiğine işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Unutulmamalıdır ki işgal edilmiş Filistin topraklarında ve İsrail zulmü altında 6 milyondan fazla Müslüman Filistinli yaşamaktadır ve bağımsızlıklarını elde edene kadar da zorunlu olarak ticaretlerini İsrail üzerinden sürdürmektedir. Bu çerçevede bizler de MÜSİAD camiası olarak, ahlaklı ticareti kendisine şiar edinmiş üyelerimizin ortak değerler doğrultusunda ticari faaliyetlerini sürdürdüklerine olan inancımız tamdır.

Bir kez daha duruşumuzu net olarak ifade ediyor, Siyonist İsrail yönetimi, sempatizanları, destekçileri ve yandaşlarıyla ticaret yapan çevreleri kınıyoruz. MÜSİAD değerlerine sahip çıkan hiçbir kardeşimizin, Filistin’e bu zulüm reva görülürken Siyonistlerin ateşine yakıt taşıyabileceğine inanmıyoruz."

"İFTİRA NİTELİĞİNDE KARALAYICI HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN"

Tüm dünyadaki samimi ve iyi niyetli dostlarını Filistin davasını savunmaya teşvik ettikleri ve bu alanda göstermiş oldukları hassasiyeti önemsedikleri bildirilen açıklamada, Filistin davası için yapılan her iyi niyetli girişimin MÜSİAD için çok kıymetli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kurumumuz ve üyelerimiz hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki karalayıcı haberlere itibar edilmemesini hassasiyetle rica ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, 'Bir ve Beraber' olma düsturuyla hareket ederek, ahlaklı ticaret vurgumuzu her alanda ortaya koymaya devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.