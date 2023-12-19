MÜSİAD'dan enflasyon tahmini! Fiyat artışlarının gerileyeceği tarihi açıkladı

19 Aralık 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:59

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisine ilişkin 2023 değerlendirmelerini ve 2024 öngörülerini açıkladı. Ekonominin büyüme hızının artmasının takdir edilmesi gerektiğini belirten Asmalı, "Nihayetinde fiyat artışlarının da 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE 6 ŞUBAT DEPREMLERİ İLE BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Anadolu Ajansı'na konuşan Asmalı, 2023 yılında perakende satışların yüzde 33,9, toplam cironun yüzde 94 arttığını, işsizlik oranının ise yüzde 9,7 seviyesine gerilediğini söyledi. 6 Şubat depremleri ile Türkiye'nin tarihin en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirten Asmalı, "Türkiye, GSYİH’deki payları yüzde 10’u aşan ve toplam ihracatın yüzde 8,6’sını gerçekleştiren 11 ilde ekonomik aktivitenin ciddi anlamda sekteye uğramasıyla, büyük bir şok yaşamıştı" dedi.

"FİYAT ARTIŞLARI MAKUL DÜZEYLERE GERİLEYECEK"

Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji ve emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Asmalı, artan döviz kurunun üretim maliyetleri üzerindeki etkisiyle fiyatların genel düzeyinde son dönemde ciddi artışlar yaşandığını ifade etti. Mevcut enflasyonu değerlendiren TÜSİAD Başkanı, "Elbette Türkiye ekonomisi için enflasyonist sürecin henüz sonuna gelinmiş değildir. Fiyat artışlarının 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceğini tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.