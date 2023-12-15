Merkez Bankası'ndan faiz, dolar ve enflasyon için yeni tahmin

15 Aralık 2023 10:02 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:43

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 71 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Anket ile Merkez Bankası'nın yıl sonu faiz, dolar ve enflasyon için yeni tahminleri belli oldu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ GERİLEDİ

Piyasa katılımcıları anketine göre Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 43.94'ten yüzde 41.23'e geriledi. 24 ay sonrası için ise yüzde 25.09'dan yüzde 24.82'e indi. Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39'a geriledi.

FAİZ TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın anketine katılan ekonomistlerin BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ekonomistlerin cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu.. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62 TL iken, bu anket döneminde 39,46 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 oldu. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.