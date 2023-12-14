Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Toplam rezervler 141 milyar doları aştı

14 Aralık 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:05

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Ekonomi yönetiminin büyük önem verdiği Merkez Bankası rezervleride yükseliş giderek artıyor. Parasal sıkılaşma ve makroihtiyati tedbirlerin ardından artıya geçen Merkez Bankası rezervleri, 141 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

REZERVLERDE TARİHİ YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolar oldu.

DÖVİZ ARTTI ALTIN GERİLEDİ

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 276 milyon dolar artarak 93 milyar 233 milyon dolardan 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 8 Aralık haftasında 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara geriledi.

MAYIS AYINDAN BU YANA 43 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):