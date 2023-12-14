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    • Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Toplam rezervler 141 milyar doları aştı

    Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Toplam rezervler 141 milyar doları aştı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Toplam rezervler 141 milyar doları aştı
    Son Dakika, Merkez Bankası, Rezerv

    Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

    Ekonomi yönetiminin büyük önem verdiği Merkez Bankası rezervleride yükseliş giderek artıyor. Parasal sıkılaşma ve makroihtiyati tedbirlerin ardından artıya geçen Merkez Bankası rezervleri, 141 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

    REZERVLERDE TARİHİ YÜKSELİŞ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 225 milyon dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolar oldu.

    DÖVİZ ARTTI ALTIN GERİLEDİ

    Brüt döviz rezervleri 1 milyar 276 milyon dolar artarak 93 milyar 233 milyon dolardan 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi.  Altın rezervleri ise 8 Aralık haftasında 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara geriledi.

    MAYIS AYINDAN BU YANA 43 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

    Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    28.01.202238.57771.636110.214
    25.02.202242.94470.200113.144
    25.03.202242.39965.638108.037
    29.04.202241.46765.398106.865
    27.05.202241.61161.285102.897
    24.06.202241.59460.342101.936
    29.07.202240.16361.101101.263
    26.08.202240.82470.823111.647
    30.09.202238.99668.052107.048
    28.10.202239.37774.804114.180
    25.11.202242.83579.766122.601
    30.12.202245.85182.904128.755
    27.01.202350.93376.206127.139
    24.02.202349.19071.980121.170
    31.03.202352.17670.247122.423
    28.04.202346.41368.471114.884
    26.05.202341.93956.51998.458
    27.06.202341.43267.155108.587
    28.07.202341.42572.349113.774
    25.08.202341.34475.955117.299 
    29.09.202340.62981.575122.203
    27.10.202344.14882.412126.560
    17.11.202345.24189.226134.468
    24.11.202345.49690.997136.493
    01.12.202346.91693.233140.149
    08.12.202346.86494.509141.374
     
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