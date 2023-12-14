Merkez Bankası özel sektörün kredi borcunu açıkladı! Ekim sonunda 157,8 milyar dolara geriledi

14 Aralık 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:25

Editör: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunu açıkladı. Bankalar dahil olmak üzere özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 975 milyon ABD doları azalarak 157,8 milyar ABD dolara geriledi.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI BORCU AZALDI

Merkez Bankası, Ekim ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni yayımladı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 975 milyon ABD doları azalarak 157,8 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,6 milyar ABD doları azalarak 149,1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 586 milyon ABD doları artarak 8,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

TAHVİL STOKU 1.2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 213 milyon ABD doları artışla 14,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 163 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 521 milyon ABD doları azalarak 9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

KISA VADELİ BORÇ YÜKSELDİ

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon ABD doları azalışla 4,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 489 milyon ABD doları artışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları artarak 104,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 288 milyon ABD doları artarak 7,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

1 YIL İÇİNDE ANA PARA ÖDEMESİ 47 MİLYAR DOLAR

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,3'ünün ABD doları, yüzde 35,6’sının Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 2,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2’sinin ABD doları, yüzde 32,4’ünün Euro, yüzde 21,1’inin Türk lirası ve yüzde 6,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 149,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 63,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 26,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 47,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.